世足人物》墨西哥破德軍 主將小豌豆淚灑球場

2018年06月18日 13:13 中時電子報 蔡銘仁

2018世界盃足球賽開踢前，墨西哥被認為是德國爭取分組第一的最大勁敵，但看好他們扳倒德國的人不多，他們卻展現超凡實力，昨首度亮相，以1比0扳倒德軍，墨國球迷和球員，個個情緒激動不已，身為主將的「小豌豆」J.賀南德茲，更忍不住落下男兒淚。

墨西哥去年洲際國家盃，1比4遭德國的「二軍」修理；過去德墨兩國交手，德國也只在1985年的友誼賽輸過1次。德國這回力拚連霸，舊臣加上有新血助拳，戰力更勝4年前，帳面上來看，墨西哥贏面更小；大賽開踢前，外界也普遍看好尋求衛冕的德國，會搶下分組第一晉級。

不過球賽不到最後，勝負難料，德國首戰攻守失衡，給了墨西哥機會；比賽進行到第35分鐘，洛札諾接獲賀南德茲傳球，踢進決定勝負的一球。進球瞬間，墨西哥舉國歡騰，球迷狂跳到地震監測儀器測出地震；可想而知，這1分對墨西哥來說，有多大的意義，更何況是贏球。

數次替墨西哥捍衛球門的門將歐丘亞也說，很少人預期他們能在世界盃首戰，就擊倒世界冠軍，這對墨西哥是歷史性的戰役，「無論何時，和具有冠軍實力的隊伍交手，都是很特別的。上屆我們對決巴西，這次是德國，他們都很難對付，但這場我們的表現，值得一場勝利。」

墨西哥數度擋下德國反攻，最終抱回勝果；身為致勝功臣之一的賀南德茲，被捕捉到喜極而泣的畫面。不過，賀南德茲深知這只是1場勝利，他很快重整心情，直言贏球賦予墨西哥極大的動力繼續過關斬將，但球隊不會因此停下腳步，「明天我們就會開始思考怎麼對付韓國。」

也許這是墨西哥史上重要的1勝，賀南德茲卻很平靜看待一切，因為若他們接下來輸給韓國及瑞典，一切就沒意義，「我們的目標是踢進冠軍賽，現在只是第一步，很重要且巨大的一步。我們這三年來突破了重重難關，所以很冷靜，這是世界盃，沒人會希望贏1場就回家。」

墨西哥與德國首戰後，接著將休息到23日才有比賽；屆時墨西哥要對上韓國，德國則要跟瑞典交手。墨西哥贏下首戰，成為分組第一熱門，若順利過關，16強賽會遭遇E組第二；墨西哥連續六屆在16強止步，今年重振旗鼓再出發，如今有機會突破魔咒。

(中時電子報)