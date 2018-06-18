陳水扁透露 黨內分析可能輸掉4、5個縣市長

前總統陳水扁化身的勇哥物語今天批評，民進黨完全執政二年，民調結果每況愈下，「如果這不是執政危機，什麼才是執政危機？」，並透露，黨內縣市長選舉操盤手私下評估，民進黨輸掉4、5個縣市長的可能性很高。（張鎧乙攝）

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前總統陳水扁化身的勇哥物語今天批評，民進黨完全執政二年，民調結果每況愈下，「如果這不是執政危機，什麼才是執政危機？」，並透露，黨內縣市長選舉操盤手私下評估，民進黨輸掉4、5個縣市長的可能性很高。

陳水扁在新勇哥物語中引用台灣民意基金會公布的最新民調指出，有3點值得關注：

首先是蔡總統聲望，有3成3的受訪者基本上贊同蔡總統領導國家的方式，5成2不贊同。不贊同的比贊同的多達19個百分點。若和上個月相比，贊同蔡總統領導國家方式的人下降6.5%，不贊同的上揚4.4%。這項發現顯示，蔡總統聲望在執政滿兩年時雖明顯提升了7.2%，但短短一個月內再度蒸發6.5%，回到先前較低迷的民意支持狀態。

其次關於賴內閣的施政表現，最新民意顯示，有4成2的人滿意賴內閣的表現，也有4成3的人不滿意。不滿意的比滿意的多一個百分點，是賴內閣上任以來的頭一遭。

再來是政黨支持傾向，最新民意顯示，23.1%民進黨，23%國民黨，8.3%時代力量，4.1%親民黨，34.9%沒特別支持哪一個政黨。換句話說，如果從政黨支持的角度看，民進黨和國民黨各擁有2成3的選民支持，幾乎不相上下。比較二年前的2016年7月民調，民進黨支持度掉了7%，國民黨則提升了7%。

他說，民進黨完全執政二年，民調結果每況愈下，而且是總統、閣揆、政黨「三管齊下」。如果這不是執政危機，什麼才是執政危機？

陳水扁表示，令人不解的是，蔡總統似乎自我感覺良好，自認台灣經濟是20年最好的狀態。殊不知台灣的GDP，阿扁8年平均4.8%，馬英九8年平均2.8%，蔡英文這二年還一直在保一保二大作戰呢！

他也透露，根據黨內縣市長選舉多位重量級操盤手的私下評估分析，民進黨輸掉4、5個縣市長的可能性很高。依照民進黨政治傳統，敗選的黨主席下台負責，從來沒有例外。「犯眾怒的法務部長不下台，就等看蔡主席下台吧！？邱太三不換，先換黨主席？！」

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