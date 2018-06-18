大阪百年強震嚇人 關西機場鐵道不通 旅客搶搭巴士

2018年06月18日 13:39 中時電子報 楊幼蘭

日本大阪北部18日在台灣時間6時58分遭規模6.1的強震襲擊，至少導致3人死亡，超過240人受傷。雖然鄰近的關西機場航班起降沒有受到明顯影響，但連絡關西機場與對岸陸地的連絡橋暫時無法通行電車，只能靠巴士和計程車，導致乘客大排長龍。

據日本媒體報導，發生在大阪北部的6.1地震，是日本氣象廳從1923年關東大地震後進行統計以來，首度在大阪府觀測到的超級強震。

據日本放送協會（NHK）報導，截至中午為止，目前關西機場連絡橋的JR與南海電鐵仍暫停行駛，但汽車專用道則仍能正常通行。

此外，位於市中心，僅供日本國內線使用的大阪機場，由於受到地震影響，共有49個航班被迫取消，各家日本國內航空公司說，未來影響恐怕會擴大，民眾如果要前往大阪機場搭乘日本國內線航班，可能要上各航空公司官網，以確認最新資訊。

至於神戶機場則未受地震影響，按照預定航班時間正常起降。

有旅客在強烈搖晃中從睡夢中驚醒，不停大呼可怕。由於當地不斷出現餘震，官員警告，強烈搖晃地區有房屋倒塌，還有土石流風險升高的危險。

據路透社報導，從睡夢中驚醒的大阪飯店19歲房客姬兒派崔克（Kate Kilpatrick）說：「實在超可怕的，因為這是我第一次碰到地震。因為搞不清楚狀況，我還以為在做惡夢，感覺整個世界晃得很厲害。」

而大阪府守口市一名50歲的護理師說，這次地震是上下震動，屋內滿地都是砸下來摔碎的碗盤。而伊丹市一名52歲的居民則說，這場地震令他想起1995年造成約6,500人喪生的阪神大地震。

(中時電子報)