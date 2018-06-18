高薪實習生吳音寧該走人嗎？ 人力專家說出關鍵真相

2018年06月18日 14:08 中時電子報 戴安瑋

北農總經理吳音寧上任後因年薪250萬元，竟看不財報，被諷為高薪實習生，今年初又發生用公費買殘菜送彰化溪州等事件，被檢調單位調查，也多次面臨北市議員要求下台窘境，須總統蔡英文出面緩頰、力保。對此，人力銀行副總經理何啟聖今表示，短期內似乎無法看到吳可以從風暴中脫身，吳若短期無力扭轉時，對公司經營會有影響。

何啟聖接受《聯合報》訪問表示，以微軟、雅虎、奇異等國際企業都曾遇到該不該撤換CEO的問題，他們的決策被歸納出CEO何時該下台的4個標準，包括面對各方情勢、挑戰無力扭轉，衝擊領導威信時；長期深陷風暴，短期無法預見可以改善，且重傷領導品格；績效表現不佳，拖累團隊表現和時間，以及欠缺歷練、專業不足。

他說，雅虎、奇異這些國際大公司，當他們發現CEO出現以上4個問題時，都會立即採取行動，撤換CEO，讓公司脫離泥沼，連股價都會迅速翻升。

吳音寧引起的這些風波，不斷受議會、社會質疑，檢調單位也已調查，短期內似乎無法看到她可以從風暴中脫身，加上吳歷練和專業不足，而受到攻擊，連她自己也坦言還「要多學習」；當公司經營者若深陷風暴之中，短期又無力扭轉時，對公司經營會有影響。

他並說，政治介入反而會忽略經營上面臨的特殊境遇，對北農、農民切身的權益是好是壞，當政者應該深思。

(中時電子報)