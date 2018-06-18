數次規模6地震經驗　南投留日學生冷靜因應報平安

2018年06月18日 14:32 中時 沈揮勝

日本大阪18日清晨發生規模6.1烈震，南投縣知名牙醫師江萬昇、曾惠梅的長子江仁宏正在大阪深造。他說，住的地方在7樓，因當時還不到上午8點尚未出門，初搖晃的前5秒先是觀望，後來發現越搖越大，趕緊穿衣準備出去避難，所幸約20秒左右就停止了。

1987年出生的江仁宏在大阪已有3年，南投縣發生921地震時他人在國外，但2013年的327、602等規模6以上的地震卻也經歷過幾次，因此還算能夠冷靜、不慌張的面對因應。

但眼看著牆壁上的掛吊、擺設的東西霹靂啪啦地一直往下掉還發出巨響，心中不免有所壓力；雖稱不上有重大損失，但隔壁鄰居卻難免災情，大型電視機整台摔落下來、慘不忍睹。

江仁宏表示，地震搖晃的前幾秒，地震預警系統的手機警報發揮作用，地鐵、電車即刻煞停，並有秩序地疏散乘客；學校也停課。因居住的區域並未停電，手機、網路還算通暢，地震停止當下立即與在魚池鄉、埔里鎮邊界經營「江山樂活」園區的雙親報平安。

而家住南投市軍功里的台中榮總身心科醫師黃聖雲，16日搭機到大阪準備參加友人婚禮，18日在睡夢中被地震搖醒，讀小學6年級時曾經歷921災難性巨震洗禮，並遇過數次規模6上的烈震，因有經驗，他冷靜面對，震波過後立即向家人報平安。

黃聖雲指出，震後交通頗受影響，電車停駛，只好用徒步方式慢慢逛到婚禮會場，算是一次難得且特殊的經驗。不過要擔心的是：「明天返台的飛機班次，是否正常？」

(中時 )