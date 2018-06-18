世界杯現萬張假門票 3500張賣到大陸

2018年06月18日 19:22 旺報 林永富

2018世界杯足球賽熱鬧開打，大陸有許多球迷持票到俄羅斯現場看球，卻發現自己手上拿的是假門票而無法進場觀賞球賽。

據報導，俄羅斯一家公司涉嫌偽造約1萬張世界杯球票，據估計約有3500張假票通過旅行社代理等方式流入大陸球迷手中。目前，已有成都和重慶地區的球迷上當受騙。

16日，30名重慶遊客因為買到俄羅斯世界杯比賽假票，無法進場觀看阿根廷和冰島之間的世界杯大戰。而這只是因為假票無法進場觀賽的重慶遊客之中的一部分。

由於語言障礙、資訊不對稱，大陸不少人通過代理網站甚至黃牛購買球票，不僅挨宰買到比官方票價高出很多倍的天價球票，而且還有買到假票風險。

據重慶市旅遊監察執法總隊相關負責人介紹，目前據統計，在世界杯整個賽程之中，將有總共90名重慶遊客，有可能因為假票事件，無法進場觀戰。

該名負責人說，執法總隊已經緊急召集重慶市所有購買了世界杯球票的旅行社，要求它們立即制定合理的賠償機制。要求旅行社必須告知所有遊客事情真相。對已經踏上行程的遊客，要通過其他管道現場購買球票讓遊客入場觀看，或合理變更行程並對遊客作出賠償。對還未踏上行程的遊客，在告知真相後，由遊客自行決定是否解除合約或者變更行程。

成都也有球迷買到假票。據一位四川中青旅人士介紹，目前據估計約有1000張左右假票售出。另外一位成都某旅行社人士透露，該社曾通過北京一家代理機構訂購40張世界杯球票，但截至目前並未收到球票。

據《重慶晨報》報導，該市旅行社的世界杯球票全部購買自俄羅斯莫斯科安郅公司，旅行社全部與該公司簽訂了相應的購票合同，並支付了全額球票款項。但迄今為止，並未收到球票。

(旺報 )