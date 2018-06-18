林萬億回應李家同「晚景淒涼」說　李來希：晚景淒涼案例俯拾皆是

2018年06月18日 14:08 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年改即將在7月上路，清大榮譽教授李家同日前表示看到退休金將被減三四成，感到「晚景淒涼」的感覺。主導年改的行政院政務委員林萬億接受採訪時則回應年改已考量生活保障，應「不至於晚景淒涼」。全國公務人員協會理事長李來希表示主持所謂改革的林萬億不思檢討，現在已有退休老人無法重新調整生活所得的能力，7月1日大限將屆，悲劇一定會再發生，這不就是李家同所謂的「晚景淒涼」？

李來希於臉書表示，李家同一句「晚景淒涼」的感嘆，竟引來如蝗蟲般的攻擊。林萬億不思檢討，竟然還說不會晚景淒涼？李家同所感嘆的不是退休所得偏低，而是政府政策的不可信賴。以李家同的聲望，何須為退休所得被減而感嘆。

退休老人現已無法重新調整生活所得的能力，更沒有能力反抗政府的蠻幹。如前清華大學校長沈君山先生目前已插管在床，兩位看護24小時，坐臥需求不能自理，難道這不算晚景淒涼嗎？還有監察院退休科員割腕自殘，南投退休員工跳樓自殺，澎湖張姓退休教師懸樑自盡，高雄退休老師投河溺斃，花蓮深綠教師憂鬱陳屍七星潭邊。還有今年4月在高雄舉辦說明會時，一位高齡82歲的退休公務員史老先生，因年改昏倒在現場殞命。

李來希強調年改不是不能改，制度可以改但要守住法治國家立國的基本原理原則，而不是幾十年運行的制度毀於主政者的無能與無信。李更感嘆7月1日大限將屆，退休老人的悲劇一定會再發生，他請問林萬億，也請問蔡總統，這算不算「晚景淒涼」？

(中時電子報)