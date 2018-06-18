鐵砧山劍井端節擠爆 民眾搶汲午時水

端午節午時一到，工作人員準時開蓋，讓民眾排隊取水。（王文吉翻攝）

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大甲鐵砧山「劍井」每到端午節即出現取午時水盛況。（王文吉翻攝）
鐵砧山「劍井」傳奇吸引民眾攜家帶眷排隊領取午時水。（王文吉翻攝）
鐵砧山「劍井」傳奇吸引民眾攜家帶眷排隊領取午時水。（王文吉翻攝）
台中市風景區管理所準備500個劍井紀念瓶，提供民眾盛裝午時水。（王文吉翻攝）

民間盛傳端午節取「午時水」可轉運除穢，其中又以傳奇色彩的鐵砧山「劍井」最負盛名，台中市風景區管理所18日舉辦「2018端午節鐵砧山取午時水」活動，一早湧入數百位民眾前往劍井排隊，等待「午時」開始領取午時水紀念瓶，祈求藉此消災解厄，平安一整年。

據傳鄭成功當年率兵行經鐵砧山，被敵軍圍困，全軍無水可用，鄭成功誠心祈水後，將寶劍插地，立即劍入泉湧，成為劍井的由來。往年端午節一早井水很快被取光，民眾只好耐心等候井水湧出，常發生爭相取水而爆發口角。

為避免民眾搶水，台中市風景區管理所準備500個劍井紀念瓶提供裝水，有人攜家帶眷早上8點半就來排隊等候。現場另有表演團體及街頭藝人與民眾互動，還有劍井傳奇有獎徵答、午時立蛋任務等遊戲，增添取「午時水」樂趣。

觀光旅遊局指出，「劍井」的由來增添井水的傳奇色彩，每年端午節，民眾蜂擁搶汲水，為維持秩序，自2012年起，市府會先將劍井暫時封閉，直到端午節上午11時才開蓋，除發送午時水紀念瓶，也搭棚架讓民眾排隊取水。

(中時 )

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