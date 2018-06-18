世足花絮》試圖混淆對手 韓國出招「換衣」練球

2018年06月18日 14:38 中時電子報 蔡銘仁

韓國與瑞典今(18日)晚間就要交鋒，大賽開戰前，情蒐工作少不了，「反情蒐」更是重要，針對這一點，兩隊各出奇招，如韓國就在練球時，要球員們換不同背號的球衣穿，試圖混淆視聽，先前到澳洲移地訓練，也是閉門練球。

球賽還沒開始，各國的情報戰就已經陸續展開。韓國近期為反情蒐，總教練申台龍指示讓選手們換穿球衣亮相，「我們不想把一切都透露出來，試著要擾亂他們。他們對我們選手的了解不多，對西方人而言，要辨別亞洲人也很困難，這也是我們選擇這麼做的原因。」

瑞典想摸透韓國，自然也用盡手段，之前韓國在澳洲閉門訓練時，瑞典教練團之一的傑考布生(Lars Jacobsson)想強行闖關，卻吃了閉門羹，沒想到傑考布生竟在韓國練習場地附近，向當地一對夫妻借用住宅，用望遠鏡及攝影機情蒐。

傑考布生透露，他花了很長一段時間，才開到那個位於山上的住處，「但那是個完美的地點，能觀察到韓國的練習。」傑考布生想到這招，固然是很有創意，但卻引來一些爭論。瑞典首席教練安德生(Janne Anderson)為了這件事，賽前還特地向韓國致歉。

「如果我們做了什麼被察覺，展現對對手的尊重，是很重要的。」安德生認為，有些很細微的小事，很可能演變成大事，因為一般他們取得對手的資訊，都是靠著看他們的比賽獲得。不過，申台龍似乎沒太把這件事放在心上。

申台龍直言，所有教練也許都有感覺，他們的對手時時刻刻在進行偵查，「我想這是很合乎常理的，我們都會盡可能拿到每個對手的情報。」韓國與瑞典，和實力不俗的德國及墨西哥分在同組，今晚的「韓瑞大戰」，贏球的一方更有機會晉級下一輪。

(中時電子報)