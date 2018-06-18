世足花絮》試圖混淆對手 韓國出招「換衣」練球

韓國反情蒐，讓球員換穿不同背號練球，圖為主將孫興慜。(美聯社)

友善列印
中時電子報

韓國與瑞典今(18日)晚間就要交鋒，大賽開戰前，情蒐工作少不了，「反情蒐」更是重要，針對這一點，兩隊各出奇招，如韓國就在練球時，要球員們換不同背號的球衣穿，試圖混淆視聽，先前到澳洲移地訓練，也是閉門練球。

球賽還沒開始，各國的情報戰就已經陸續展開。韓國近期為反情蒐，總教練申台龍指示讓選手們換穿球衣亮相，「我們不想把一切都透露出來，試著要擾亂他們。他們對我們選手的了解不多，對西方人而言，要辨別亞洲人也很困難，這也是我們選擇這麼做的原因。」

瑞典想摸透韓國，自然也用盡手段，之前韓國在澳洲閉門訓練時，瑞典教練團之一的傑考布生(Lars Jacobsson)想強行闖關，卻吃了閉門羹，沒想到傑考布生竟在韓國練習場地附近，向當地一對夫妻借用住宅，用望遠鏡及攝影機情蒐。

傑考布生透露，他花了很長一段時間，才開到那個位於山上的住處，「但那是個完美的地點，能觀察到韓國的練習。」傑考布生想到這招，固然是很有創意，但卻引來一些爭論。瑞典首席教練安德生(Janne Anderson)為了這件事，賽前還特地向韓國致歉。

「如果我們做了什麼被察覺，展現對對手的尊重，是很重要的。」安德生認為，有些很細微的小事，很可能演變成大事，因為一般他們取得對手的資訊，都是靠著看他們的比賽獲得。不過，申台龍似乎沒太把這件事放在心上。

申台龍直言，所有教練也許都有感覺，他們的對手時時刻刻在進行偵查，「我想這是很合乎常理的，我們都會盡可能拿到每個對手的情報。」韓國與瑞典，和實力不俗的德國及墨西哥分在同組，今晚的「韓瑞大戰」，贏球的一方更有機會晉級下一輪。

(中時電子報)

世足花絮》日本小組賽沒3連勝 她…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。