好姊妹聚會沒喝爽 騎車遇警法院再續攤

2018年06月18日 15:05 中時 林雅惠

高雄市湖內區45歲高姓女子與61歲楊姓女子是好姊妹，兩人日前和友人喝酒聚會後，決定再找個地方「續攤」，各自騎乘機車前往，卻在東方路上逆向行駛，被員警攔下，警方發現兩人身上都有酒味，一測之下，高女酒測值0.70毫克，楊姓0.66毫克，兩人還互相調侃，反正好朋友就是要一起！酒駕也一起啦！讓警方聽了差點笑場。

警方調查，高女與好友楊女2人當晚相約於湖內區某餐店聚會喝酒聊天，聚餐結束後仍意猶未盡，由高女帶路前往下一個地點續攤，沒想到高女因貪圖一時方便而走捷徑逆向行駛，楊女也跟隨高女路徑前進，2人剛好遇警巡邏經過，遭警方攔查酒測。

取締員警聞出2人身上酒味，對其進行酒測，高女酒測值為0.70毫克，楊女0.66毫克，皆達公共危險程度，楊女得知因酒駕要被移送，現場調侃高女說，「妳看啦！都妳啦！叫妳不要亂騎，妳就不聽，現在一起進法院續攤了啦！」。

警方調查，高女及楊女相約聚餐飲酒作樂，原本吃完飯後準備轉往其他地方聚會，沒想到在前往下一個目的地途中遭到警方取締，兩人的酒測值皆超出標準，偵訊後依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署。

事後2女也對於自己的酒後駕車違規逆向行為深感後悔、抱歉，並向警方表示不敢再心存僥倖而酒後駕車了。

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(中時 )