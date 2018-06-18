精準直擊現代愛情 丹麥神片票房直逼《玩命8》

電影精準直擊現代愛情。（安可提供）

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丹麥型男演員克里斯欽泰夫卓普（Christian Tafdrup）演而優則導，交出新片《他媽的完美女友》（A Horrible Woman），好玩的是，有不少觀眾都以為該片是在講一個壞女人的故事，但歐洲最大的電影專業媒體「歐洲電影」（Cineuropa）卻特地為此撰文，希望觀眾不要被片名嚇到，打趣說：「電影中的女友不會殺人，一點也不壞。」更盛讚該片是：「只要花一部電影的時間，就能修補伴侶關係，非常划算。」經過專業媒體背書，《他媽的完美女友》在丹麥上映後，口碑狂燒，觀影人次一舉衝破25萬人次，更囊括丹麥奧斯卡（Robert Award）最佳影片…等5項大獎提名。

《他媽的完美女友》的故事並不獵奇，也不狗血，卻在丹麥創下票房奇蹟，原來電影精準直擊現代愛情，真實到讓人頭皮發麻，尤其讓情侶看完更能理性檢視自身關係，超強的劇本也讓導演克里斯欽泰夫卓普奪下丹麥奧斯卡的最佳原著劇本大獎，而女主角阿曼達科林（Amanda Collin）飾演讓男性觀眾不寒而慄的「完美女友」，則搶下丹麥奧斯卡與丹麥影評人協會的雙料影后。電影在丹麥上映時吸引不少情侶、夫妻前來一探究竟，原本片方預估將有2萬5000觀影人次，結果竟意外狂吸25萬觀眾進場，最後丹麥票房更直逼好萊塢大片《玩命關頭8》，堪稱歐洲年度票房奇蹟。

《他媽的完美女友》描述暖男哈姆斯第一眼看到瑪莉，就認定她是自己的真命天女，他們火速陷入熱戀，更進入甜蜜的同居生活，讓身旁好友都豔羨不已。瑪莉住進來後，改變了哈姆斯愛吃垃圾食物的習慣，還提升家中擺設的品味，認為不必要的東西可以通通丟掉，包括哈姆斯收藏多年的CD。當然跟哥兒們瞎混的次數要減少，萬事要以兩人為優先，瑪莉認為這是通往幸福的必經過程，但哈姆斯卻開始質疑自己，而已經成家的兄弟們也只能含淚安慰他：「愛就是恆久忍耐...。」《他媽的完美女友》7月6日在台上映。

(中時 )

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