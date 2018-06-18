熱天工作水喝太少 中年男中暑導致肝衰竭

2018年06月18日 15:18 中時 王文吉

返回編輯模式熱天工作水喝太少 中年男中暑導致肝衰竭（院方提供）

台中47歲詹男日前在炎熱工地連續工作7天，最後1天收工日，因水喝得太少，返家途中突然出現噁心、嘔吐、頭痛等症狀，他以為沖涼洗澡，睡一覺就會好，沒想到頭痛沒有緩解，身體也越來越不舒服。家人緊急叫救護車將詹男送醫，經急診醫師檢查發現男子因中暑導致肝衰竭。

從事營建業的詹姓男子說，他很常在大太陽下工作，原本想說最後一天的工程只有半天，覺得應該不會有事，還喝了兩瓶300c.c.的礦泉水跟啤酒解渴，沒想到在返家途中，突然開始頭暈、想吐、汗也流不出來，回家睡一覺後，頭痛到快裂開，才趕緊請家人叫119送醫。

豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示：男子到院時，肝指數已經飆到6000以上，超過正常值200倍，黃疸指數也攀到5mg/dl，正常為1 mg/dl，加上凝血功能也不佳，呈現猛爆性肝炎症狀，緊急送加護病房治療。

何明印解釋，猛爆性肝炎分為病毒性A型或B型肝炎，後者致死率高達60%，近年有抗病毒藥物可以及時治療，但針對中暑引起的猛爆性肝衰竭，並無特效藥，只能以支持性療法，幫助病人度過危險期，若病人太晚就醫，陷入更嚴重肝昏迷或多器官衰竭，恐就難以救治。

何明印強調，患者過去習慣在大太陽下工作，沒出現不適，耐熱度應該還可以，但水喝的不夠、又配啤酒，可能會引起熱痙攣、熱衰竭及熱休克或稱熱中暑；建議仍要多補充水分，或攝取含有電解質的飲料，且一段時間就必須到陰涼處休息，才能減少中暑的可能。

(中時 )