世足花絮》德國遇魔咒才輸墨？　56年來沒球隊衛冕

2018年06月18日 15:09 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

「德意志坦克」在今年世界盃第一場比賽踢到鐵板，翻開世足賽歷史，從1962年巴西隊成功衛冕之後，接下來13屆賽事再也沒出現過連霸的國家，過去四屆世足，有三屆衛冕軍更是早早就在小組賽出局。

從1962年之後，世足賽的衛冕球隊，成績最好是亞軍，分別是1986年冠軍阿根廷、及1994年冠軍巴西，兩隊都在隔屆賽事獲得亞軍。

衛冕軍魔咒在過去四屆世足更是強大，2002日韓世足賽，衛冕軍法國在小組賽表現糟糕，最終無緣晉級淘汰賽；2006年德國世界盃，衛冕隊巴西雖然突破了小組賽，但在8強賽不敵法國；至於2006年和2010年世界盃，兩屆的衛冕隊義大利跟西班牙也重複了兵敗小組賽的不幸。

德國輸掉小組賽第一場比賽後，接下來面對瑞典和南韓都不能再有閃失，陣中效力德甲拜仁慕尼黑的球星胡莫斯（Mats Hummels）承認，全隊都忽略了警訊而嘗到苦頭，「世界盃開踢幾天前的對沙烏地阿拉伯的熱身賽，雖然是我們贏球，但也出現警訊，對墨西哥上半場我們又犯了相同錯誤，墨西哥絕對值得贏得這場勝利。」

胡莫斯補充：「和墨西哥一戰我們覺醒的太晚，接下來兩場一定要贏，不然就糟糕了，也不明白怎麼會有這樣的表現，但這確實打醒了我們。」

(中時電子報)