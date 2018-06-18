日本大阪6.1強震 桃機往來日本班機正常

2018年06月18日 15:10 中時 陳麒全

日本氣象廳18日發布新聞表示，大阪地區北部上午7時58分觀測到規模6.1強震，目前傳出已有3人死亡、上百人受傷。早上在桃園機場赴日航班一切正常，部分準備搭機前往大阪的旅客獲知發生地震對旅程安全有些擔心，但大多旅客都樂觀的以平常心看待。

18日上午日本大阪發生規模6.1強震後，因關西機場檢查跑道關閉，部份由大阪起飛班機延誤約1小時，主要原因是日本在地震發生後，日本政府會實施地震後的安全檢查措施，包括關閉高速公路、鐵路，甚至機場也臨時關閉檢查跑道是否受損，其實班機延誤時間主要是機場連外道路關閉、鐵路停駛，旅客多少都有不同的影響。

據了解，在日本大阪發生地震後，因當地交通受阻，華航和長榮航空都有旅客因地震影響，無法順利趕上飛機，長榮約有120名旅客，華航則是約60名旅客，華航也特別將18日下午飛大阪飛機，由原來的空中巴士A330，更換為波音747飛機，讓早上無法即時趕到機場由大阪回台的旅客，能夠補位回台灣；長榮航空也改用波音777客機，前往搭載延誤旅客，目前統計有120名旅客沒趕上飛機，不過，目前正好有班機辦理，還在陸續接收沒趕上前一班飛機的旅客，由於長榮還有兩班要飛往大阪，所以會看最後旅客人數，儘量調派大型客機，輸送沒趕上飛機的旅客。

桃園國際機場公司表示，18日上午桃機赴日班機一切正常，並沒有延誤或取消，中華航空、長榮航空均表示，未取消赴日的航班，若有相關變動，會提前通報旅客，部分上午準備前往大阪的旅客，對於旅大阪強震消息，坦言心情和旅程會受到影響，但大多人都持平常心看待，並希望地震不要對日本造成太大衝擊。

(中時 )