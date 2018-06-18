鹿港魯班公宴 絕倫工藝作品擺滿108桌

2018年06月18日 15:27 中時 鐘武達

彰化縣長魏明谷（左二）等人出席魯班公宴，看到工藝名家宴師祖的108桌工藝作品的精美，讚嘆不已。（鐘武達攝）

彰化縣鹿港鎮保存全台唯一的「魯班公宴」即日起在統一渡假村鹿港文創會館精彩登場，現場108桌「看桌」擺設超過500件知名工藝師的精心創作相當有看頭，彰化縣長魏明谷、文化部文化資產局長施國隆等人18日主持巧聖先師祀典儀式，大家都對台灣的工藝讚不絕口。

巧聖先師祭祀典禮依循古禮，魏明谷、施國隆等人擔任祭祀官，禮讚生、五寶侍者、十大護法等執事人員則都是由工藝家擔任，祀典中有特殊的獻五寶儀式，主祭官要依傳統習俗獻上「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」等班門五寶。

文化局長陳文彬指出，鹿港魯班公宴創辦於1996年，緣起於紀念巧聖先師魯班公農曆五月七日誕辰，這是結合傳統工藝及宗教信仰的藝文活動，有傳統工藝的展現，更蘊涵深厚的歷史文化，這項活動更在2008年由鹿港朝陽協會申請並獲縣府登錄為「無形文化資產－民俗及有關文物」。

魯班公宴內容精彩，有「巧聖先師祀典」、「工藝作品宴祖師」、「鹿港巧聖先師會跋爐主」及「酬神舞臺」等，其中「工藝作品宴祖師」是以傳統信仰宴神的「看桌」形式呈現，邀集受頒人間國寶、榮獲國家工藝成就獎、薪傳獎得主及來自全國各地知名工藝家共襄盛舉提供作品共108桌。

魏明谷表示，鹿港魯班公宴是台灣唯一以工藝作品為看桌祭祀祖師的文化資產活動，是難得的藝術盛宴，希望以最傳統精粹的工藝之美，誠摯邀請全國民眾到鹿港慶端陽的同時，也一定要來欣賞工藝大師們的作品。

(中時 )