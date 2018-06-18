巨蟹年底前脫單免擔心！方大同不認單身推老媽回應

2018年06月18日 15:14 中時 尤嬿妮

方大同今出席金曲國際音樂節講座。（蘇蔓攝）

方大同今出席金曲國際音樂節講座，聊起同為巨蟹座的好友盧廣仲在臉書發文，指唐綺陽預測巨蟹座年底前若不談戀愛、要再等12年才有機會，盧還在文末標註方大同，方大同今活動受訪笑回「不擔心」，表示目前重心放在事業上，一切順其自然，追問他目前單身還是有不錯的對象？方大同未正面回應，推說：「這個你可以問我媽。」被猜測感情事有著落。

他是去年金曲歌王，今年將於金曲典禮頒發國語男歌手獎，問他看好本屆那位入圍歌王者？他表示多年前與李玖哲一起上節目認識，相隔多年發片一舉問鼎歌王，希望李有機會拿獎，但隨後又說每位入圍者都是好朋友，人人有機會；若排除交情、以作品評論？方大同選擇小宇，「小宇一直很有才華，他這張專輯讓我滿驚豔的，真的很好聽，我也馬上介紹給身邊的朋友聽」！至於歌后？他面露難色笑回「很難選，因為我是感情用事的人」，補充若以私交選擇，希望多年好友徐佳瑩（LaLa）有機會拿獎。

金曲頒獎典禮倒數，對於蕭敬騰（老蕭）將獨扛主持重責，方大同看好老蕭表現：「他一定可以的！其實他現在是非常適合的，他現在講話方面很強，跟以往安靜的他真強很多，這方面我應該跟他多學習，我自己現在在台上講話還是比較害羞。」

(中時 )