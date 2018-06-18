2018選戰 吳敦義：要達成過半執政目標

2018年06月18日 15:27 中時 楊佳穎

2018選戰逼近，國民黨主席吳敦義18日表示，相較於民進黨的施政無方，很多人都認知到，也懷念起國民黨執政的好；而在不過分樂觀也不過分悲觀的評估之下，希望保住原有執政的6個縣市，並再多贏得5至7個縣市，達成過半執政的目標。

吳敦義在臉書發文表示，自己在「大陸台商黨代表座談餐會」中提到，蔡政府執政兩年，在兩岸、能源、年改、勞工等諸多議題上，路線錯誤、失信於民，因此近期在施政滿意度的民調表現上很不理想，不滿意度非常高，「相較於民進黨的施政無方，很多人都認知到，也懷念起國民黨執政的好」。

談到年底九合一選舉將至，吳敦義也說，國民黨在22縣市領頭羊推舉定案後，將更全力以赴，在不過分樂觀，也不過分悲觀的評估下，希望保住原有執政的6個縣市，並且再多贏得5至7個縣市，達成過半執政的目標。

「我們必須重新贏得地方選舉」吳敦義說，在2018年獲得相當程度的斬獲，2020年總統大選也才有更好的機會、重返執政，才有希望為台灣、為中華民國再創一個「拚經濟、不拚清算鬥爭；拚和平、化解兩岸僵局」符合全民期望的新政局。

目前國民黨已完成縣市長選戰佈局，除了固守原執政及爭取連任的新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣及連江縣等6縣市外；據了解，在六都中，以奪下台北市、台中市為目標，另將進攻基本盤藍大於綠的基隆市、新竹市、彰化縣以及地方執政效果不佳的宜蘭縣、雲林縣、嘉義市及澎湖縣等7縣市。

(中時 )