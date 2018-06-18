老舊房屋裝住宅防盜措施 順利逮獲入侵行竊慣竊犯

2018年06月18日 15:59 中時 林雅惠

高雄市橋頭區一間老舊房子張姓屋主具有防盜觀念，裝設新科技監視器兼防盜警報通報系統，劉姓慣竊日前闖入屋內行竊，觸動警報系統，張的手機響起警報，立即連絡同社區的兒子報警，在警民合作下順利逮獲劉嫌。

警方調查，57歲劉姓慣竊在台南地區犯下多起竊盜、毒品案，平時也是在台南地區活動，劉嫌趁端午節連續假期搭火車到高雄走走，到達橋頭地區時，因缺錢花用就在火車站周圍尋找下手行竊目標，走進一處社區隨機挑選一間較舊的房屋，以為沒人在家，戴起作案用手套準備行竊。

由於這間老舊房屋前後門均上鎖緊閉，劉嫌再以隨身攜帶之拔釘器將後門鎖撬開，侵入屋內後翻箱倒櫃搜刮值錢物品，正當劉嫌在屋內大膽行竊時，殊不知早已觸動新科技監視器兼防盜警報通報系統感應器，人在外地的張姓屋主手機已同時接收警報訊息，遂立即打電話給住在同一社區的兒子，告知屋內有賊。

張男經趕至父親家中從外看見後門遭破壞，立即吩咐旁邊鄰居電話報案，並就地取材順手拿起拖把防身，從住家後門進入屋內竟見竊嫌還在翻找值錢物品，大聲喝斥抓賊。

劉嫌見東窗事發，拔腿從前門狂奔，經屋主與鄰居合力追趕，獲報警方適時到場，終將竊嫌順利逮捕。劉坦承毀損門鎖侵入住宅行竊，全案警方偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時 )