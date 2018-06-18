恢復敬老金是政策買票？ 姚文智：柯文哲爸媽也領得不亦樂乎

2018年06月18日 15:31 中時 郭建伸

綠委姚文智。圖／郭建伸攝

台北市長柯文哲上任後大砍重陽敬老金，但藍綠台北市長參選人都主張要恢復，對此柯表示作為政策買票非常有效，但這是要多花國家10億元。對此，民進黨台北市長參選人姚文智反駁，過去部分行業別的年金特別豐厚，重陽敬老金是對於老人的些許補貼回饋，但敬老金被柯文哲講成買票，「他的爸爸媽媽在別的縣市也是領得不亦樂乎啊！」未來若年金制度完善後，當然重陽敬老金可再檢討。

姚文智說，為了補救重陽敬老金，柯對老人福利的花費都是「即興式」，比如老人無法出門，卻補助公車、捷運；石頭湯與老人共餐，真正補貼到的長者只佔2%。他也說，敬老金是過去因年金失衡，政府對長者的津貼，卻被講成政策買票，直指柯文哲爸媽也是在別的縣市「領得不亦樂乎」。

媒體詢問姚，若當選市長是否延續柯的老人政策？姚說，如果一個計畫只有2%享受到，其他98％不知所云，坦言計畫當然要調整。

此外，姚文智提出「30天1280元悠遊卡搭到飽」專案可以一口氣調降到0元，遭柯文哲反擊「是不是選不上才亂喊價？」對此，姚下午也回應，電商市場上看2300億元，數位廣告不斷攀升，若未來悠遊卡有電子支付、消費功能，並結合電商點數回饋到大眾運輸工具，0元的月票當然是有可能的。

姚也說，況且這點子不是他發明的，是不滿柯文哲離職的前北市府首長在內部會議提出的建議，離職官員認為柯沒有魄力整合，所以反而建議他可以提出此政策。

他批評，北市府已補貼公共運輸上看80億元，柯只知道花人民納稅錢補貼1280公共月票，卻看不出邁向智慧城市的政策，「不用功、不研究、不用腦，沒有心思在市政上，怎麼好意思罵人？」

姚指出，柯文哲挾著行政資源見縫插針、拜訪里長，他知道很多里長礙於柯仍是市長，導致前幾天雖已辦過端午活動，今天仍不得閒。他說，柯標榜智商很高，但心思忙著鬥爭吳音寧、鬥爭藍綠，對很多市政不願用功，不知道時代的趨勢。

(中時 )