大阪地震車站停擺台遊客：只差一分鐘就到站，但困在車廂40分鐘

大阪地震導致交通停擺，車站都是人。（林小姐提供）

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中時
大阪地震導致交通停擺，車站都是人。（林小姐提供）
日本電視台轉播大阪地震新聞。（林小姐提供）

大阪18日當地時間7時58分發生震度6的地震，不少人在睡夢中被搖醒，更有多數人因地震導致的電車停擺而被困在車站中，當中1名台灣遊客林小姐原本計畫要去環球影城玩，不料就在電車到站前1分鐘停擺，接著被困在車廂40分鐘，她相當擔心晚上會因餘震又再度交通停擺而回不了飯店。

據了解，林小姐目前已在環球影城遊玩，她在傳簡訊向台灣友人報平安時指出，「大阪好像不小，我們被迫困在往環球影城的火車上！剛剛困在車上，只差1分鐘的路程就到站，但困了40分鐘」。

她隨後又說，日本對地震後交通行駛與否的認定很嚴苛，向之前的阪神大地震就停擺7、8小時，真的擔心晚上的交通狀況，不知道還會不會有餘震。對此，她台灣的友人要她別想太多，竟然人已經在環球影城了，就好好地玩，別太擔心。

另台籍27歲男子毛郁閔，目前在日航從事空服員工作，他今天正巧休假，不料卻在美夢中被地震及手機搖醒，他說，日本針對地震一事非常重視，所以地震發生的當下手機也是同時震動的，以此提醒民眾注意，而手機震完後不久就看見同事們在傳訊息說，一堆人卡在車站動彈不得，雖然擔心上班遲到但也無可奈何。

他說，他是住在大阪的南部，當地震度是4，雖然沒有北部震度6來得大，但也相當有感，這不僅是他工作9個月來遇過最大的一次，聽工作2年的同事也說，這是他上班以來遇過的最大地震。

(中時 )

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