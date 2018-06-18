大阪6.1地震 台灣旅行團均安 行程不受影響

友善列印
中時

今日上午大阪發生芮氏規模6.1強震，交通部觀光局表示，經聯繫雄獅、康福、山富、東南、五福、長汎、大興等7家主要赴日團體旅行社後，相關旅行團均平安，行程也未受影響，已提醒旅行社後續應注意團體行程安全。

目前確認康福旅遊有25團755人，東南旅行社3團80人，山富旅行社8團200人，五福旅行社9團236人，共計45團1271人；雄獅、長汎、大興旅行社均表示明日上班日才能完整統計。

東南旅行社表示，因領隊還在當地走行程，無法受訪，不過經了解，大阪發生地震時，團員正在吃早餐，或是還在睡夢中，且台灣也很常發生地震，心情並未受到太大影響，大部分團員都有跟家人報平安；旅遊行程景點部分，僅有環球影城部分設施暫停，園區仍有開放，團員認為可接受，繼續按照行程旅遊。

在交通部份，由於旅行團都是搭遊覽車，因此也不受新幹線停駛影響，往返日本大阪的班機也都照常起降。旅遊景點也因為不在災區範圍，在以旅客安全為主要考量下，行程目前不受影響。也一直跟當地領隊保持聯繫，若有任何問題也要求須立即回報。

康福旅行社總經理李季柏指出，因今天震央靠近大阪北邊的高槻市，離觀光區較遠，旅行團常去的環球影城在檢查完後也開園，目前只有一家飯店因地震漏水，無法入住，已緊急換其他家飯店，其餘行程都正常。今天往日本出9團、266人，另有4團要回台，班機都有趕上，會順利返台。

長榮航空和中華航空今天都表示，目前航班正常起降，未受地震影響。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
大阪發生規模6.1地震 新幹線部分…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。