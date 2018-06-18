郭雪芙「厭世臉」愛放空 自揭熱愛龐克搖滾

2018年06月18日 15:49 中時 尤嬿妮

郭雪芙將於30日舉辦生日會。（寬宏藝術／好妙娛樂提供）

郭雪芙將於30日迎接30歲生日，當天將辦「I Love You」售票生日會與歌迷同歡；她近日推出第二波新歌〈在天真告別之前〉，由入圍兩屆金曲最佳組合的原子邦妮創作，是一首融合了輕電音與龐克搖滾的強烈節奏曲風，同時也是郭雪芙最喜歡、此次錄音最快速的一首；她透露自己私下不愛笑、常放空，因此總讓人覺得她「厭世臉」，但其實這就是她最放鬆做自己的時刻，表面上面無表情，但內心可能已經澎湃沸騰，不知該如何將自己內心的情感表達在臉上。

〈在天真告別之前〉充滿末日感的輕電音龐克搖滾，巧妙詮釋郭雪芙的內心世界，且強烈重拍、快節奏曲風正是她最愛 ，她笑說自己瘋狂崇拜艾薇兒Avril Lavigne、Selena Gomez、Rihanna等搖滾創作歌手，每當聽到喜歡的歌，會每天重複聽上很多遍，邊聽邊看歌詞逼自己學會，直到滾瓜爛熟可以在浴室大聲唱時才願意換歌，且去KTV也會點很多自己熱愛的英文歌，讓旁人直搖頭笑說「都給你唱就好啦」！她還自曝最愛的歌是謝和弦的〈愛不需要裝乖〉，足見她充滿個性及搖滾的一面。

她家中收留三隻流浪貓Pupu、Nili和金Bon，為了呈現她私下貓奴的一面，工作人員特地拍攝一連五集的「阿芙的貓奴日記」，首集中雪芙到動物網紅家中作客，並挑戰讓愛吃肉泥的貓咪吃雪芙親手製作的鮮食，她透露當初會為貓咪親手做羹湯，是因家中貓老大Pupu被醫生警告體重過重，為了貓咪的健康，她每週都會下廚製作鮮食讓愛貓食用！郭雪芙生日會相關資訊請洽寬宏售票系統及全台的OK、萊爾富。

(中時 )