日本大阪強震 返台旅客直呼驚險

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中時

日本大阪18日當地時間早上7時58分發生規模6.1強震，震源深度約13公里，由於強烈的震動搖晃，各地陸續傳出災情，受災範圍相當廣。中午由日本大阪關西機場返台的旅客，對大地震的發生都感到驚嚇，對於能夠平安順利返台，只有一句「回到家，真好」。

這次和家人跟著旅遊團前往大阪旅遊，在中午抵台的李先生表示，地震發生時已經在遊覽車上，準備前往關西機場搭機回台，在車上並沒有感到特別的搖晃，但看到高速公路上的路燈一直搖晃，聽到導遊和司機對話後，導遊才和大家說發生了地震。

旅客宋小姐表示，地震發生時在遊覽車並沒有特別搖晃，到關西機場時，看到機場內的新聞即時報導，才知道發生了強震，所幸已經結束了旅程準備返台，也希望大家都能平安。

另外一位旅客在強震發生時，剛好在關西機場裡上廁所，由於上到一半時發覺怎麼馬桶在搖晃，還以為日本的馬桶有按摩椅的功能，但驚覺上下搖完，換左右搖，才發覺情況不對，回到大廳後日語廣播不斷，同行的友人才告知剛剛發生地震，讓她嚇的說「奈ㄟ搖這大力」，在飛機起飛後，直到回到台灣，一顆心才安定下來，直說「回到家真好」。

一名在日本大阪的旅客表示，地震發生時，他正在住宿的飯店樓下抽菸，突然感覺一陣天搖地動，和「921」的強震大小差不多，但是街上的行人都很鎮定，沒有特別驚慌，反倒是抽完煙之後，飯店電停擺檢查，他爬了17樓才回到房間，還好要離開飯店的時候電梯回復運轉，但是前來接他的朋友被卡在道路上，30分鐘才移動1公里，都要繞道行車，直到關西連外道路開放。

他說來日本旅遊遇到地震也是難得的經驗，不過對於日本人做事一板一眼，要確認道路、鐵路、跑道正常，才會開放高規格態度表示讚賞，他也提到，在日本朋友家裏魚缸都跳出魚缸，家裏的小朋友都嚇壞了，所幸朋友都一切平安，也希望強震沒有造成太大的傷害。

(中時 )

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