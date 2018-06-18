林萬億爆李家同年改後退休金比勞工好 網轟：練肖話

總統府國家年金改革委員會執行長、行政院政務委員林萬億。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

清大榮譽教授李家同上周稱，年改後退休金被減3、4成，頗有「晚景淒涼的感覺」後，行政院政務委員林萬億昨以李的年資推算退休金來反擊表示，李比起很多勞工相對好，10年後緩降月退價碼仍有67K。對此，網友狂轟林萬億「練肖話」、「麻煩由林先生帶頭，將薪資全部降到基本工資22000元」。

網友留言如下: 「這個政府”怪怪”的，政府官員講話，譲人有豬頭豬腦的感覺，不知民間疾苦。退休金少了3～4成，你能不覺得晚景淒涼嗎？」、「加州大學教授每服務一年可以有2.5%，服務40年，退休後可領100％薪水，李教授若服務35年，可領87.5%，假設退休時加卅大學年薪水是20萬美元，退休後他每年可以領17.5萬美元，換成台幣，他退休後每月可領約43.75萬台幣」。

「既然林先生那麼愛跟勞工階級比較。那好，鄙人有一個提議，目前行政院規定的最低工資是22000元，麻煩由林先生帶頭，所有中央民代跟政務官的薪資全部降到22000元。按照林先生的邏輯，如果勞工朋友可以拿這種薪水過日子。為什麼不用在外面曬太陽，成天坐在冷氣房裡練肖話的中央官員就不行？」。

不過，也有網友有不同看法表示，「跟很多勞工比起來，應該算是相對好的退休金」、「請李家同把這種淒涼的晚景送給我」、「你有李家同為台灣高教奉獻的學識、能力、及經歷歲月嗎？」、「台灣那二尾尚大尾a李登輝、李遠哲都不能改，永遠無法讓人心服口服，退休台灣軍公教都是米蟲，唯獨台灣那二尾尚大尾不是米蟲」。

(中時電子報)

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