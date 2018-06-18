劉若英讚陳奕迅「換氣都有表情」

劉若英特別拍攝拿著導演板的攝縮時短片。（甲上提供）

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劉若英（奶茶）執導的電影《後來的我們》以一段10年的愛情故事催逼出觀眾眼淚，主題曲〈我們〉也一樣後勁強烈，陳奕迅用他充滿感情的歌聲詮釋情人間的錯過和遺憾，不僅立刻成為網友和粉絲熱搜的夯歌，也讓這首曲子傳唱度居高不下。奶茶對陳奕迅的歌聲讚佩不已：「是有感悟的人才能唱得出來的，聽他的歌甚至每一次換氣都有表情！」

《後來的我們》由張一白監製、劉若英自編自導，井柏然、周冬雨和田壯壯主演，在大陸上映時票房襲捲13.6億人民幣，寫下華語女性導演的最佳票房紀錄。高人氣好人緣的奶茶這次的處女作與多位暢銷歌手合作，包括五月天的〈後來的我們〉成為電影片名、Hebe田馥甄演唱電影插曲〈愛了很久的朋友〉、陳奕迅的主題曲〈我們〉。由E神陳奕迅演唱的動人電影主題曲〈我們〉這次釋出Netflix版本MV，影迷將看到奶茶特別拍攝一隻拿著導演板輕鬆俏皮的攝縮時短片，讓粉絲們驚喜萬分。

Netflix宣布與劉若英導演的處女作《後來的我們》合作之後，掀起廣大粉絲的熱烈迴響與期待，《後來的我們》將於下周五6月22日正式在190個國家和地區Netflix平台盛大播映，屆時將有1.25億的觀眾可以觀賞到這部充滿動人情懷。

(中時 )

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