張榕容微博之夜鏤空禮服秀身材 憑「楊貴妃」風光再拿獎

張榕容以典雅長裙展現出姣好身型。（澤東提供）

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張榕容身穿Temperley London 2018春夏系列多彩混織真絲裙登台領獎。（澤東提供）

張榕容17日晚間在2018微博電影之夜盛典，她身穿Temperley London禮服，鏤空花邊設計呈現出好身材。她憑藉電影《妖貓傳》中的「楊貴妃」一角，獲大會頒發「年度最受期待演員獎」，這也是她今年繼華鼎獎後再次獲得獎項肯定。她表示：「很高興得到大家對我的肯定與鼓勵，《妖貓傳》是我第一次演古裝片，楊玉環和我以往詮釋的角色完全不同，無論是表演方式還是人物塑造都是全新的體驗。讓我有更多信心去塑造更多不同的角色。」

她認為，獎項對她而言是鼓勵更是鞭策，希望用更多不同的角色回饋媒體與觀眾的期待，「永遠記得第一次接觸戲劇的感動，努力成為一個更好的演員。」

張榕容今年將會有幾部新片陸續與觀眾見面，風格則以時裝喜劇為主，希望呈現出完全不同於「貴妃娘娘」的樣貌。她認為獎項是對過去的肯定，對電影的熱愛是她不斷挑戰新角色的最大動力。接下來將有《歡迎來到熊仁鎮》、《素人特工》、《合法伴侶》等多部影片陸續跟觀眾見面。

她與王大陸搭檔主演的《素人特工》已定檔將於12月21日，《歡迎來到熊仁鎮》則講述了一個因為ATM機出現故障引發的諧趣故事，張榕容在片中首次攜手朱亞文扮演地下情侶，上演一連串啼笑皆非的愛情故事。

(中時 )

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