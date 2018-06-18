金門龍舟競渡 農工選手最厲害

邁入第10個年頭的金門龍舟競賽，在風光明媚的古寧頭雙鯉湖登場。（李金生攝）

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陳福海縣長主持龍舟點睛儀式，祈求比賽平安順利。（李金生攝）
20支男、女隊伍一較高下，金門農工獲獎最多（李金生攝）。
縣議會議長洪麗萍主持龍舟點睛儀式。（李金生攝）
外籍女子選手划龍舟，留下難得的異國經驗。（李金生攝）
古寧頭雙鯉湖的美景，讓人心曠神怡。（李金生攝）
主辦單位在現場安排寫生比賽和遊園會等多項周邊活動。（李金生攝）
主辦單位在現場安排寫生比賽和遊園會等多項周邊活動。（李金生攝）
主辦單位在現場安排寫生比賽和遊園會等多項周邊活動。（李金生攝）
遊客乘坐電瓶車環湖觀賞比賽，十分悠閒自在。（李金生攝）

邁入第10個年頭的金門龍舟競賽今（18）日在風光明媚的古寧頭雙鯉湖登場，共有20支男、女隊伍一較高下。雖然天空不時飄著細雨，但碧波瀲灩，涼風徐徐，仍吸引民眾扶老攜幼來到，讓平日寂靜的傳統聚落一下熱鬧起來。

「五月五、慶端午」來自全島各地的社會男子組10隊、社會女子組6隊和鄉鎮組4隊，一早就精神抖擻在雙鯉湖畔會師，在湖畔關帝廟遵循古禮舉行祭神除煞儀式後，由縣長陳福海、縣議長洪麗萍為龍舟開光點睛和主持下水典禮。

雖然整天陰雨不斷，但涼爽氣溫讓選手更有精神，圍觀的民眾也感覺涼快許多，只見疾馳在水面上的龍舟，在鼕鼕鼓聲中來來去去，一條條長長水痕與湖畔綠草相互輝映，襯托出一幅美好光景。

比賽優勝隊伍是社男組：第1名金門農工A、第2名金門農工B、第3名金酒公司A、第4名金酒公司B。社女組：第1名金門農工C、第2名金門農工A、笫3名金門農工B。鄉鎮組：第1名金寧鄉、第2名金沙鎮、第3名金湖鎮、第4名金城鎮。

主辦單位並在現場安排民俗表演、寫生比賽和遊園會等多項周邊活動，大人、小孩開心玩在一起，共度一個愉快的假日。

(中時 )

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