大安沙雕音樂季落幕 17天吸20萬人次

大安沙雕音樂季閉幕日邀請「歡樂聯盟表演藝術團隊」演出，與大、小朋友互動熱絡。（王文吉攝）

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遊客與「歡樂聯盟表演藝術團隊」開心合影。（王文吉攝）
許多遊客攜家帶眷欣賞沙雕創作，順道玩沙戲水。（主辦單位提供）
主辦單位設計沙雕音樂季活動主題相框，讓遊客拍照留念。（主辦單位提供）
2018大安沙雕音樂季17天展期吸引吸引20萬人次參觀。（主辦單位提供）

「2018大安沙雕音樂季」18日閉幕，為期17天共吸引20萬人次參觀。主辦單位台中市觀光旅遊局表示，今年以「大安沙雕星球」為創作發想，「2018台中世界花博」吉祥物為沙雕主角，並結合生態環保概念，創作出一系列具故事性、壯闊綿延的沙雕藝術，更首次與台灣插畫家合作，作品不僅充滿故事寓意，也深具教育內涵，呼應花博主題精神。

觀旅局長陳盛山表示，今年特別安排幾處拍照點，例如「璀璨向日葵」，吸引許多遊客的注意，夕陽西下時便有許多遊客排隊在作品前拍照，入口處的石虎家族也是民眾拍照的熱點，成功行銷大台中西部海濱蔚藍海景與獨特人文特色，也一併行銷年底的花博盛事。

活動期間觀旅局安排「搖滾螺絲港」熱音大賽競賽及優勝樂團演出，閉幕日則安排獨立創作樂團「力瑪樂團」演出，由雙吉他、主唱與手鼓及澳洲傳統樂器迪吉里杜管所組成，讓遊客隨節奏擺動身體。另組表演團體「歡樂聯盟表演藝術團隊」以結合魔術、默劇、流行街舞、氣球馬戲及花式雜耍等表演方式，拉近與民眾的距離，也為閉幕活動增添趣味。

陳盛山指出，2018大安沙雕音樂季於今日落幕，來年將持續透過活動舉辦，以沙雕結合音樂元素，讓更多民眾認識了解大安及周邊海線地區的觀光資源，帶動觀光熱潮，而「大安濱海樂園」親子游泳池繼續開放至9月2日止，非常歡迎民眾前往遊憩，欣賞海岸美麗風光，感受大安的夏日風情。

(中時 )

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