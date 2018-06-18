海祭攬功、文大宿舍案發言移花接木 葉元之打臉蘇貞昌

2018年06月18日 16:43 中時 陳俊雄

民進黨新北市長參選人蘇貞昌最近多次針對海祭、文化大學宿舍案發言，國民黨籍新北市議員參選人葉元之抨擊，這些全都是蘇貞昌澎風及移花接木行為。

葉元之表示，蘇貞昌最新說謊事證，就是說自己「當年」辦海祭，花500萬就請到100個樂團表演，把自己講得很神勇。但實際上，他花500萬只請到16個樂團，足足差了84團。謊言被拆穿後，又說自己只是「比喻」一下，然後又繼續說謊，說自己講的是「未來」可花500萬請到100個樂團。

葉元之也質疑，既然蘇辦那麼重視「誠實」兩個字，可不可以先解釋一下，500萬請100樂團，到底是「當年」、「比喻」還是「未來」？

葉元之指出，蘇辦不只會說謊，更會抹黑。他們指，侯友宜說「文化大學簽約的是又昱公司，跟我無關」，認定侯友宜說謊。事實上，是因為有政論性節目名嘴，指稱「與文大簽約的是侯友宜」，所以侯友宜才澄清簽約的是「又昱公司」，他不在場，跟他無關。沒想到蘇辦移花接木，明目張膽抹黑。

葉元之說，他還是很高興蘇辦的人重視「誠實」兩個字。蘇貞昌已經騙過保安宮神明、騙A7合宜住宅汙水處理的功勞、騙市民、騙議長、騙海祭、騙年輕人、騙文大宿舍、騙深澳電廠沒汙染，希望懸崖勒馬，未來打一場誠實的高格調選戰。

(中時 )