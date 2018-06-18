柯P批捷運月票0元錢哪來？ 姚文智酸：拜託多讀一點書

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年底首都之戰備受關注，其他陣營紛紛放大檢視柯市府執政成效，對於姚文智針對公共住宅、捷運月票1280等政策批評，柯11日上午狠酸「是選不上才在亂喊價嗎？」對此姚文智下午火速回擊「很多都是國外趨勢，拜託柯文哲多讀一點點書！」

台北市長柯文哲18日直搗「柯黑大本營」中山區尋求民進黨籍里長支持，拔樁意圖濃厚，會中砲火四射，針對手姚文智、丁守中對於敬老金、公共住宅、1280月票等批評，加以反擊，狠酸對手是認為選不上才亂喊價嗎？

對此，姚文智先批柯挾帶行政資源，見縫插針，在端午節這天拜會里長，讓里長們連休假日都不得閒，柯雖標榜自己智商高，但心思忙著鬥爭北農總經理吳音寧、鬥爭藍綠和選舉，對市政問題不用功、不研究、不深入。

姚指出，他所提出的智慧月票0元是結合電子支付和消費，把電商消費的回饋化為點數，運用到大眾運輸工具的搭乘，這就是智慧城市的實踐，不像柯，只會一直砸錢補貼，雙北月票北市府就要拿出5.6億補貼，所有的公共運輸補貼一年要花80億元，這才是真正的不負責任。

對於恢復敬老金一事，姚也批評柯對老人的補貼都是即興式的，真正用到的人也很少，重陽敬老金是年金失衡下的補貼，未來等到年金改革完善，敬老金當然可以再做檢討「柯爸媽在別的縣市也領的不亦樂乎！」

至於姚稱只要花10分之一預算，就可以完成柯承諾的2萬戶社會住宅，遭柯狠酸「難道我們的智商這麼低嗎？」對此姚回應，國外很多混居型的社會住宅，這是是全世界的趨勢，「拜託柯文哲多讀一點點書就會懂了」。

(中時 )

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