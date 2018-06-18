蟻人、黃蜂女應景端午節 比賽包粽各出陰招求勝

2018年06月18日 17:15 中時 潘鈺楨

保羅路德（左）與伊凡潔琳莉莉試吃南北粽，兩人口味大不同。。（翻攝自視頻）

上周「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）、「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）訪台宣傳電影《蟻人與黃蜂女》，適逢端午節前夕，兩人來場包粽比賽，並應景試吃著名的南部粽和北部粽，兩人各有所好，掀起粽子界的南北大戰。

為了慶祝端午節，保羅路德與伊凡潔琳莉莉動手比賽包粽子，經過教學後兩人分別完成各自的成品讓師傅評分。沒想到保羅路德趁伊凡潔琳莉莉不注意時，偷偷叫主持人幫他完成，還跟評分的師傅說這是自己用盡全心全力做的粽子，如果老師能夠給他高分，他會用金錢回報她。

保羅路德公然行賄，讓伊凡潔琳莉莉決定使出更狠的招式，轉頭向評分老師下跪，嚇得老師立刻拿出滿分5分的牌子給伊凡潔琳莉莉。保羅路德眼見這場比賽必輸無疑，只好假裝生氣丟粽子大喊「這是黑箱作業」，伊凡潔琳莉莉還再補一槍說：「我其實是想求老師無論如何一定要讓保羅贏，因為在電影裡面他什麼都輸給我，至少在包粽子這件事讓他有點成就感也好。」兩人放話無極限的模樣，讓原本正經的包粽子影片瞬間變成爆笑綜藝節目。

電影公司昨釋出2支《蟻人與黃蜂女》端午節影片，在影片中可見主持人艾力克斯向兩人解釋端午節的由來以及傳統食物粽子的內餡，兩人一邊忙著學各種食材的中文，同時對內餡中的鹹蛋黃相當好奇，主持人解釋鹹蛋黃是將鴨蛋以鹽水浸漬製作而成，保羅路德馬上驚訝的說「這簡直是超級蛋蛋」。接著兩人品嘗台灣著名的南部粽和北部粽，伊凡潔琳莉莉喜歡南部粽軟黏的口感，狂吃不止連話都來不及說，直呼「這真的太好吃了，我根本停不下來。」保羅路德則是偏好北部粽的口感，兩人各有所好，意外掀起端午節必有的南北大戰。

兩人包粽子取諧音 「包中」好采頭，期許7月4日上映的《蟻人與黃蜂女》票房大賣。預售票已於上周五開賣，凡於指定影城預購任何版本《蟻人與黃蜂女》2張票，即可獲得「蟻起環保手提杯套」乙個，即日起，凡於指定影城預購任何版本《蟻人與黃蜂女》2張票，即可獲得「蟻起環保手提杯套」乙個，送完為止。

(中時 )