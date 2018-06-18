端節趴趴走 賴清德：能源轉型能否成功 就看彰化！

2018年06月18日 17:34 中時 鐘武達

「能源轉型能不能成功，就看彰化縣！」行政院長賴清德18日視察彰化離岸風電纜線上岸共同廊道時，高度肯定彰化縣長魏明谷推動「風光大縣」綠能政策，並表示將責成相關部會協助解決政策推動過程遭遇的困難，逐步推動實現2025非核家園的目標。

賴清德這趟彰化行程滿檔，隨後還視察和美汙水下水道建設、鹿港溪整治工程，傍晚更出席主持「2018鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽開幕典禮」，包括魏明谷、縣籍立委黃秀芳、陳素月、洪宗熠等人也都全程陪同，他說，今年的端午節全都獻給彰化縣。

賴清德首站視察線西肉粽角海灘視察離岸風電纜線上岸點以及台電公司離岸風力併網增建開閉所、升壓站以提升饋線容量相關規劃建設 。魏明谷表示，感謝行政院支持彰化運維碼頭及後線基地取得前瞻建設4.24億元經費，彰化將為全國提供源源不絕、乾淨、清潔且綠色的再生能源電力。

賴清德表示，為達成2025非核家園目標，政府已投入各項能源計畫、開發及推動，包含各電廠機組擴建、更新，有關風力及太陽能等綠能產業都積極進行中，其中「彰化離岸風力」更是綠能重要工程之一。更說，非常欽佩魏明谷借力使力推動彰化縣能源轉型成為「風光大縣」，還將稅收優先嘉惠給學生。

他並強調，台灣經濟要提昇為數位經濟與智慧國家，面對空汙，能源也要轉型，具體政策包括風力、太陽能等發電的推動。目前全國10個風力發電場址，彰化縣就占7個，「能源轉型能不能成功，就看彰化縣的表現」。

(中時 )