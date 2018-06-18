華山分屍案》凶嫌驚機車屍臭不散疑有冤魂 警說其實是...

2018年06月18日 17:22 中時電子報 吳家詮

台北市又發生分屍案，陳姓男嫌求歡女學員不成，掐死後分卸成七大袋，並用機車載運棄屍。據陳嫌告訴警方，案發後已半個多月，迄今他只要靠近自己機車，就隱約還會聞到一股屍臭味，認為是死者冤魂來找，讓他嚇得都不敢騎車。資深刑警說，其實就是身上有個地方沒有「清乾淨」，不過，主要還是凶嫌做了虧心事，心裡毛毛作祟，奉勸世人歹路母湯行！

警察處理命案和喪葬業「土公」處理死屍，經常會碰觸到腐臭的屍體，有這種經驗的人常會覺得，明明事後洗澡時，已經裡裡外外都清洗得很乾淨了，但是總還是感覺聞到一股屍臭味，在空氣中瀰漫。

有菜鳥刑警詢問前輩為何會這樣？是不是死者冤魂跟在身上？資深刑警說，其實不是什麼靈異現象，是自己身上有個地方沒有清洗乾淨。據指出，雖然處理過腐臭的屍體後，全身都洗過澡了，但是有個地方很容易疏忽，「就是鼻孔裡的鼻毛」。

他們說，因為命案現場腐屍味道，經由鼻孔吸入，腐臭味會沾附在鼻毛上，如果沒有清洗乾淨或是修剪，就會儘管已經事隔多日，還是聞到一股「怪怪」的味道。

據《ET新聞雲》報導，殺人分屍的陳姓教練把死者的屍體分成七大袋，用１２５ｃｃ重型機車載上山，分別丟棄在陽明山和金山地區不同地點，丟完後他還簡單沖洗一下機車的前方置物區，但是不知道為什麼，至今已經過了半個月，嫌犯表示一靠近機車，還能聞到屍臭味，怕死者來找他，不敢騎車。

(中時電子報)