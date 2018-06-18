端午節立蛋樂 頑皮世界動物園用鴕鳥蛋試手氣

2018年06月18日 17:31 中時 莊曜聰

學甲頑皮世界野生動物園近年來在端午節都會舉辦別開生面的立蛋活動，吸引不少親子同樂，大人立得是鴕鳥蛋，小朋友則是雞蛋，相當有趣。（莊曜聰攝）

來自台中的林先生一家立蛋成功，十分開心。（莊曜聰攝）

民間相關，農曆五月五端午節當天正午時分，如果能夠將雞蛋直立在地上，就會有一整年的好運氣，流傳至今，也變成端午節必玩的遊戲之一，台南學甲頑皮世界野生動物園近年來在端午節這天都會舉辦立蛋大賽，特別在於用的是鴕鳥蛋，別開生面，分成親子組跟成人組，相當有趣。

一般民眾認為，端午節當天的午時，陽氣最重，所以能將蛋豎立起來，跟取午時水的意思差不多；頑皮世界指出，若從科學的角度來解釋，端午節接近夏至，太陽正好直射北半球，太陽引力、地心引力相互拉扯，兩股反方向的力量剛好可以將蛋立起，也有人認為是角度問題。

頑皮世界副總經理李英俊表示，1顆鴕鳥蛋比雞蛋大快要30倍，看似接觸面大，似乎比雞蛋更容易豎立，但因為重量較重，還要找到平衡點，其實並不簡單，李英俊說，只要有耐心、細心手巧加上穩定度夠，端午前後幾天都能立蛋成功。

立蛋大賽分為成人組及親子組，只要入場的遊客都能現場報名參加，端午連假期間都有舉辦，每組第一名都有精美獎品，報名者也有參加獎。

今天端午節也吸引近百位民眾試手氣，來自台中的林先生全家出遊，他說小時候就來過這裡，現在帶孩子來感覺更特別，他拿到成人組第一名，小朋友在親子組比賽時還不小心把雞蛋捏破，逗得大家哄堂大笑，眾人聚精會神，大部分都在3分鐘時限內立蛋成功。

(中時 )