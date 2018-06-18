五瘟宮端午立蛋 黃偉哲、高思博零互動

白龍庵安慶堂「五瘟宮」端午節舉行立蛋活動時，民進黨、國民黨台南市長提名人黃偉哲（右一）、高思博（右二）均到場參與。（洪榮志攝）

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端午節民間有立蛋轉厄運、取午時水消災解厄的習俗，全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」恭祝五毒神壽辰及慶端午，18日舉行取午時水、立蛋等活動時，吸引大批信眾冒雨參加，連民進黨、國民黨市長提名人黃偉哲、高思博也同台出席，但2人見面時僅微笑以對幾乎零互動。

昨天上午11點起，位於中西區中正路131巷內的全台白龍庵安慶堂「五瘟宮」，開放信眾排隊領取香包與立蛋活動。除黃偉哲、高思博等2位市長提名人外，市議員莊玉珠、許至椿、洪玉鳳、陳怡珍與多位民代助理也到場參與，現場氣氛充滿濃濃的政治味。

黃、高2人與現場民代及民眾一起蹲下在地面嘗試立蛋，經過一試再試終於將蛋立起來，會場不時傳出立蛋成功的歡呼聲。其中，黃偉哲與高思博都各立起5顆蛋，黃偉哲還不時與身旁的小朋友討論立蛋的訣竅。

隨後，2人也在廟方人員的協助下，將從地下水井取出的午時水倒入瓷甕中，並待化符儀式後，提供信眾取用。有信眾表示，每年都會前來取午時水帶回家給全家人喝，相信能避邪消災解厄。

廟方指出，全台各地端午節都有取午時水的習俗，一般取水的時間約在上午11時至下午1時之間，但白龍庵安慶堂的午時水則是由神明挑選時辰決定取水時間。廟方前一晚接獲神明指示，今年汲水時間為中午12時03分，時間一到即準時啟動取水。

(中時 )

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