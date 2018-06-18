移民署與移工PK立蛋 同慶開齋節開齋

外籍移工與移民署官員PK立蛋活動，體驗台灣的端午節習俗。（王文吉翻攝）

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虔誠的穆斯林外籍移工，盛裝參加伊斯蘭開齋節慶祝活動。（王文吉翻攝）

開齋節是穆斯林一年中非常重要的節日，如同華人的農曆新年，移民署台中市第二服務站於參加台中市政府民政局主辦的台中市伊斯蘭開齋節慶祝活動，現場特別準備薑黃粽、台灣素粽送給移工朋友們品嚐，同時也準備立蛋遊戲移工朋友們屢試屢敗玩得不亦樂乎！

外籍移工慶祝開齋也同時體驗台灣端午節傳統習俗及美食，紓解思鄉之情。參加的外籍移工表示，感謝政府各單位的用心安排恭誦可蘭經儀式、致贈開齋節紀念福袋、精采非凡的各項表演以及摸彩活動，現場熱鬧滾滾，度過了快樂又難忘的開齋節。

印尼籍看護工阿玲說，齋戒月是穆斯林的重要節日，所有回教徒日出後到日落前不吃不喝、克制私慾，於齋戒月結束後，穆斯林與家人一同迎接開齋節，慶祝印尼新年。阿玲說，她對伊斯蘭教非常虔誠，謝謝阿公（雇主）的體諒，尊重她的信仰，讓她來參加這麼重要的活動，她非常開心。

台中市第二服務站主任張金順表示，薑黃飯是在穆斯林生日、節日時才會製作，服務站結合台灣端午節傳統習俗，特別請印尼籍新住民協助製作薑黃飯粽子分送給移工朋友，代表台灣人民關懷外籍移工，也尊重她們重要的信仰，希望透過更多軟性的輔導，使他們更加認同臺灣這塊土地，他鄉變故鄉，一同打拼。

(中時 )

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