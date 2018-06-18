賴琳恩臉貼猛男下體！貼心要對方別緊張

2018年06月18日 17:47 中時 林淑娟

李沛旭與賴琳恩在新戲中一夜狂歡後靈魂交換。（KKTV提供）

賴琳恩。（KKTV）

賴琳恩劇中滑倒後臉趴猛男下體。（KKTV）

賴琳恩劇中滑倒後臉趴猛男下體。（KKTV）

由伊林娛樂藝人李沛旭、賴琳恩與新人陳昊森主演的網劇《美男魚澡堂》即將上檔，身材火辣的賴琳恩在劇情安排下，拍攝一場她不小心在澡堂滑倒，然後撞上猛男，臉不經意地貼到他下半身的戲，害羞指數簡直百分百。但個性大方不忸怩的她在拍攝當下反而安撫猛男：「不要緊張，攝影師不會帶到你的臉啦。」

導演為了要讓賴琳恩在澡堂拍滑倒戲自然，先安排猛男躺在地上，讓賴琳恩滑了各種不同角度。賴琳恩說，拍攝《美男魚澡堂》時，導演找了許多六塊肌猛男來特別演出，有些猛男是異性戀，有一些真的是同志，她打趣說：「搞不好我貼上的猛男也是同性戀，對我沒有什麼感覺啦。」

賴琳恩因為拍攝《美男魚澡堂》，生平第一次跟陌生人以及跟這麼多男生一起泡湯，坦言一次看到這麼多赤裸的肉體很特別。她戲中因要泡湯，裹浴巾上陣好身材見客，她說沒有刻意調整飲食，卻曝老公陳乃榮有訂閱李沛旭的健身頻道，參考他的健身方式操肌。

飾演男同志的李沛旭，兩年前因為生了一場大病後，人生觀改變，開始思考自己想要在螢光幕前呈現哪一種樣貌，因此興起從精實男轉偏向「熊族」身材的念頭，恰巧合適劇中飾演的型男同志一角的體態。他透露，自己是偏瘦體質，要變成熊族不容易，以前常態的體重都沒超過70公斤，現在都維持在80公斤，目標往90公斤邁進，就連在健身時，以往握推僅能推70公斤的重量，花了兩年多時間鍛鍊，現在可以多推了快一倍。

女友蔡淑臻對於他的身材是精實或熊族路線都非常尊重，還會跟他說「你知道你現在很大隻，胖胖的很有安全感」，只是不免擔心他膝關節有昔日練舞的舊傷，能否承受短期內增重。為此李沛旭特地去諮詢醫生，靠著中、西醫並進的調整，維持自己現在的狀態，迎接更強大的訓練。

而以《紅色氣球》爆紅的新人演員陳昊森「鮮肉出浴」一幕，導演鏡頭畫面特寫四角小泳褲，尺寸凸出被誇是「士林大香腸」，向來靦靦的他因為要拍攝泡湯戲，還特地去買了〈兩週就有好身材〉一書，現在則靠著每天去健身增肌增重，讓自己「粗」一點。此外他也特地去請教李沛旭健身方式，並且觀看李沛旭的影片與健身直播苦練胸腹肌。

繼網路口碑爆表的《紅色氣球》、《第一次》後，KKTV與野火娛樂推出第三部原創電速劇「彩虹六部曲」之《美男魚澡堂》，邀請李沛旭、賴琳恩與陳昊森擔任主演。《美男魚澡堂》為輕鬆喜劇，劇情描述三人分別飾演的中年男同志阿布、桃花超強的美熟女花花、直男小鮮肉小齊，三人在一夜的狂歡後，竟神奇的互換了靈魂！他們要面對的不只是男與女、老與少、彎與直的反轉，更徹底顛覆了彼此的生活！帶觀眾思考「如果人生重來一次，可以怎麼選擇？」《美男魚澡堂》7月4日起每週三、四晚上十點KKTV播出。

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(中時 )