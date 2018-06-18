雲林首次龍舟賽34支決賽隊伍冒雨寫歷史 成績出爐

雲林縣政府龍舟隊拿下表演組冠軍。（張朝欣攝）

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雲林縣史首次龍舟賽18日進入最高潮，34支決賽隊伍全力以赴，用手中的划槳爭取最高榮譽名留雲林龍舟賽史，雲林縣長李進勇、縣議會議長沈宗隆也分別組隊參賽，見證雲林的第1次，為雲林龍舟首航畫下完美句點。

第1屆雲林龍舟賽經過16、17日預賽，從116支參賽隊伍中選出34支隊伍進入決賽，18日在口湖鄉宜梧滯洪池展開最後爭奪戰，各隊一大早便整裝待發，希望拿下象徵最高榮譽的「划槳獎盃」。

縣長李進勇率縣府團隊表演花鼓陣炒熱全場氣氛順便暖身，隨後展開縣府團隊、議會團隊龍舟表演賽，2支隊伍輸人不輸陣賣力拚搏，場邊各自的啦啦隊更是鑼鼓喧天相互較勁，最後縣府團隊以1分45秒95險勝議會團隊的1分46秒56，拿下表演組冠軍。

決賽隊伍下午冒著風雨比賽，成績於下午4點許出爐，各組冠軍分別為大型龍舟教職員男女混合組「北港教師聯隊」、公開男子組「風起雲‧永」、機關男女混合組「雲林縣消防局」，以及小型龍舟公開女子組「消防局鳳凰救護隊」、高中職男子組「斗南高中」、高中職女子組「傳奇隊」、國中男子組「口湖國中」、國中女子組「東南國中」。

得獎隊伍表示，為了在雲林龍舟史上留名，早在1、2個月前便開始練習，決賽時下起小雨，考驗大家的體力與意志，在煙雨濛濛的宜梧滯洪池划龍舟，留下人生美好且難忘的回憶。

李進勇說，雲林首次龍舟賽從3月開始進行舵手訓練、龍舟開光點睛，到16、17日2天預賽，所有參與人員莫不全力以赴，雖然適逢雨季天降細雨，卻是風雨生信心，大家群策群力，共同開啟了雲林龍舟新紀元。

(中時 )

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