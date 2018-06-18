敦睦艦隊訪友邦薩爾瓦多 捐醫療設備12項、61件

2018年06月18日 18:05 中時 楊佳穎

薩爾瓦多準備舞蹈迎接敦睦支隊到訪。（軍聞社）

海軍107年敦睦遠航訓練支隊在歷經105天、2萬3379.8浬的國外航行訓練後，本月14日返抵國門；過程中，第2站抵達中美洲友邦薩爾瓦多，並在歡迎儀式上舉行救護車、乳房攝影、C型臂X光機等12項、61件醫療裝備捐贈，而正在該國進行軍事交流訪問的海軍司令黃曙光上將也共同見證雙方的軍事醫療援贈成果。

敦睦支隊3艘軍艦日前停靠於薩國西部阿卡乎特拉（Acajutla）港，包含中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏、薩國防部長慕其亞（David Munguia Payes）、薩國外交部政務次長卡茲內達（Carlos Castaneda）等人均在港口熱烈歡迎。除了進行醫療裝備捐贈外，敦睦支隊海軍樂儀隊、海軍官校鼓號樂隊及陸戰莒拳隊官兵也在阿港廣場進行表演，獲觀眾熱烈讚賞。

軍聞社隨艦採訪指出，謝妙宏致詞表示，敦睦遠航訓練支隊不僅負有保衛中華民國海域及守護疆土的責任，也象徵著傳遞和平及友誼的使者，中華民國的各項合作計畫，均是以最大的誠意來協助薩國的繁榮及發展，敦睦艦隊的到訪更加強化台灣與薩爾瓦多之間的邦誼，兩國政府、軍隊及人民也將更緊密地交織在一起，兩國必將持續不斷深化各項交流及合作。

而正在該國進行軍事交流訪問的海軍司令黃曙光上將則說，兩國建交已經經歷76年，相互間的軍事交流非常密切，「我們非常重視這一份情誼，未來我們不管是在醫療，甚至於海上人道救援等等，我們都會大力的支持和幫助。」

薩爾瓦多國防部長慕其亞將軍致詞強調，中華民國和薩爾瓦多之間的軍事關係日益強化，「薩爾瓦多和台灣的軍隊，不僅維護我們國家的安全，同時也是保障國家民主制度發展的重要因素。」

(中時 )