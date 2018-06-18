管樂團加馬戲演出 國台交遍灑音樂種子計畫再升級

由劉玄詠指揮的國立台灣交響樂團附設管樂團演出，展現溫暖嘹亮的樂音。(國台交提供)

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圖說 透過舞台燈光設備，建中國小的大禮堂搖身一變成為表演藝術的新平台。(國台交提供)

誰說藝術下鄉就只能給簡單陽春版演出？日前國立台灣交響樂團在苗栗三義的「遍灑藝術種子在社區」計畫，不但有國臺交青年管樂團演出，現場還有多媒體特效與新馬戲演出，結合舞蹈與音樂，三義鄉建中國小大禮堂擠入超過六百人，扶老攜幼，用藝術度過一個充滿笑聲與掌聲的夜晚。

國立台灣交響樂團團長劉玄詠表示，這次的節目以「歸鄉」為主題，以創新的手法做成一齣音樂劇，將管樂團、多媒體動畫特效、特技、雜耍及高空特技表演藝術結合，扣合山城子民成長之後到大都市去打拼，之後想要回到溫暖家鄉的心路歷程，的確讓當地人有所共鳴。

音樂劇由去年台北世大運開幕式高空表演幕後推手劉士毅擔任總編導，劉士毅經歷九歲女兒因腦瘤過世，決定回鄉發展，希望把一身本領回饋讓家鄉可以看到更好的演出。整齣音樂劇時間大約一個小時，扣緊「歸鄉」主題，陸續演唱《小城故事》，管樂團演出《客家組曲：天公落水、桃花開》，將時空帶回了30、40年代的三義，找尋兒時的記憶。在《淚光閃閃》的歌聲中揮別家園，邁向新的未知。以街舞及翻滾的特技來詮釋遊子出外追夢的拼勁及努力。

令人感動的是，雖然演出在大禮堂，演出鄉當克難，但是全場利用體育課的田徑彈簧墊當成舞台區，運用燈光、佈景等各種硬體設備讓大禮堂搖身一變，成為表演藝術的新舞台，當地仕紳包括三義救護協會理事長劉欽格與中華藝品館董事長黃吉盛等都相當感動。

劉玄詠表示，昨天是三義救護協會入新厝，這場演出也等於是感恩音樂會，讓苗栗三義鄉親都可以感受到表演藝術所帶來的歡樂與安慰。

(中時 )

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