「磊哥」謝祖武克服潔癖 乞丐裝、憤怒鴿造型曝光

2018年06月18日 17:48 中時 李承陽

杜詩梅（左）扮鳥人裝，身份從學生變老師。（奧瑪優勢提供）

曾乙同（左）背吳子霏飄曖昧氛圍。（奧瑪優勢提供）

電影《王牌教師麻辣出擊》找來17年前原固定班底「磊哥」謝祖武，以及「小曼」杜詩梅電影造型首曝光，身穿「乞丐裝」及「憤怒鴿」的兩人，敬業程度讓人佩服，不過謝祖武卻說：「其實我有一點小潔癖！」

謝祖武這次為詮釋消失10年重回學校的「王牌教師」，不惜乞丐裝上身，但他也私下透漏：「當我第一次看到這套衣服時，還心想，這是誰的裝扮這麼酷，人果然不能想太多，結果是我自己穿。」有潔癖的他，得知乞丐裝上面的垃圾都是手工人造後，才克服了心理障礙。

杜詩梅當年飾演謝祖武的學生「陸小曼」，這次演出電影版，身份從學生變成啦啦隊指導老師，同時身兼學校吉祥物「憤怒鴿」，長時間身穿鴿子裝的她說：「一開始看到這套衣服時，原本以為只需要穿一下下，但其實還蠻長時間都穿著這套衣服。」對此，謝祖武更加爆料，「其實小曼的眉毛是海苔貼上去的而且還是我的主意！」

除了老班底賣力演出，新生代演員也不輕鬆，在電影中與吳子霏有對手戲的曾乙同分享：「有一場戲是我要背著腳受傷的吳子霏，原本以為應該是挺浪漫的一場戲，結果來回背了好多趟，根本就是體力活啊！」《王牌教師麻辣出擊》8月30日在台上映。

(中時 )