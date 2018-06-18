朝天宮龍井午時水媽祖認證 端午免費供應保平安

龍井午時水吸引大批民眾前來取水。（張朝欣攝）

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雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟旁的龍井，與朝天宮正殿的水井是同一水脈，具有除瘴氣、保平安功效，18日端午節開放免費取水，上午11點午時一到，許多民眾拿著水桶來取水，再拿到廟內過爐，成為媽祖認證的午時水。

北港朝天宮附近原本有龍井與虎井2口井，民眾咸信是龍脈的眼睛，後來虎井因故封閉，目前僅剩龍井，龍井位於廟旁「北港龍井餐廳」內，平日並不開放取水，只有端午節當天才對外開井。

18日上午11點，龍井前聚集許多取水民眾，餐廳老闆王清坡與兒子王裕傑義務幫大家打水，龍井深約5公尺，由於沒有裝設抽水馬達，必需用人力打水，相當耗費體力，但父子倆甘之如飴。

王清坡表示，台灣俗諺說「午時水飲1嘴，較好補藥吃3年」，這是古人用比較誇張的說法來形容午時水。其實端午節中午，是1年中陽氣最強的時候，因此午時水可以用來除瘴癘、驅邪避凶，加上龍井受到朝天宮媽祖庇佑，效果更好。

王清坡說，龍井已有300餘年歷史，全年都有水，其水質清澈，民眾取水回去可用來泡茶、洗澡，或是做為小孩子收驚用的平安水，今年可能缺乏雨水，水位比往年低，但還是可以供應大家的需求。

朝天宮表示，朝天宮正殿鎮殿媽祖下方有1口井，為300多年前樹璧和尚從大陸湄洲奉請媽祖神尊來到北港的駐駕地點，龍井與廟內的水井同一水脈，可說是受到媽祖的庇佑，因此成為最受歡迎的午時水。

(中時 )

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