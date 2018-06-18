韓系美妝玩出新高度 讓流行彩妝與消費者零距離

2018年06月18日 18:36 中時 吳娮翎

IOPE水潤光透氣粉底長效粉霧升級版SPF50＋PA＋＋＋，1500元。（IOPE提供）

李聖經在韓劇「About Time」使用蘭芝玻璃誘光蜜脣膏 ＃4少女蜜桃。（蘭芝提供）

李聖經最愛蘭芝玫瑰光雙效氣墊粉霜。（蘭芝提供）

雪花秀代言人宋慧喬形象照。（雪花秀提供）

雪花秀潤燥精華亮采噴霧50ml，1200元。（雪花秀提供）

資深彩妝大師Leslie分享彩妝趨勢。（Leslie提供）

美韓國際政治話題成國際焦點，世界彩妝大戰也熱烈開打，不只各國向韓妝取經，就連韓國也向歐美品牌學習，比起保養的慢工細活推經典，國際彩妝新品發表速度堪比快時尚，消費者沒有時間等待，趨勢、流行也讓各國互相取其長處，競美搶市。

韓劇帶動彩妝銷售，歐美各大品牌競相置入，就連代言人也都找韓星擔綱，韓劇《又是吳海英》 女主角徐玄振使用雅斯蘭黛彩妝， 帶動銷量，好萊塢彩妝師同名品牌laura mercier找來韓星鄭有美擔任品牌大使，搭上亞洲市場哈韓熱潮，極絲絨染霧脣筆鮮紅主打色「撲倒激吻」，也成為話題美妝，伊麗莎白雅頓則祭出適合亞洲女性的獨角獸彩妝系列，另外，由韓國人帶動的氣墊、BB等1罐萬用的素顏霜，都帶動各大品牌跟進。

比起亞洲市場對韓流的狂熱，韓國美妝則向世界取經，不論是行銷手法或是妝品設計，都把外國的創意發揚光大，最顯著的就是在國外流行的修容、打亮盤，到了韓國變身修容棒、氣墊修容，還有各種可愛的彩妝包裝，在歐美流行多年的脣彩，更是由韓國帶動繽紛色彩大興，過往紅脣對亞洲人來說已是濃妝，現在還有玫瑰色、髒髒色等，甚至韓國還推動咬脣妝、平眉畫法，讓彩妝變得好玩。

深耕業界20年資深彩妝大師Leslie表示，過往歐美流行，著重在歐美輪廓上，對專業彩妝師來說，本來就有將歐美流行，轉換為日常彩妝的能力，但對一般消費者來說，需要更多想像力，而韓國就填補了這一塊亞洲市場需求，但影響力的關鍵在娛樂產業，文化流行與影視娛樂相輔相成，視魅力與流行結合，讓影響力發酵，很多粉絲在追星、追劇的過程中，進而認同價值觀。

他大膽預言，除非有新文化崛起，不然韓國還會夯很久。Leslie看著台灣流行受不同文化影響，從歐美到日本再到韓國，當文化正在強大，就會帶動跟風，韓國在包裝、實用功能的設計速度很快，創意也快，讓彩妝師耳目一新，回歸到本質，整體流行的源頭是一樣的，很多韓國妝容，其實在時裝伸展台上早就出現過，只是韓國把它發揚光大，把歐美的成熟妝感，轉變成亞洲人喜愛的青春感，並且透過一些流行關鍵詞彙，讓流行彩妝走進消費者生活之中，自然能帶動銷售，也讓韓國成為亞洲流行龍頭。

(中時 )