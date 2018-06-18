大阪地震：震央附近有2斷層帶 專家憂再有強震

2018年06月18日 18:52 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

日本大阪府北部18日上午發生芮氏規模6.1強烈地震，

據《香港01》新聞網報導，當地專家表示，震央附近有兩個斷層帶，暫時未知由哪個斷層活動引起，但擔心這次地震會刺激周邊斷層活動。專家提醒當地民眾在未來一周提高警覺，提防再有強震發生。

《香港01》引據日本《讀賣新聞》報導，大阪地震的震央附近，分別有「有馬—高槻斷層」以及「上町斷層」，目前未知這次地震是否由「有馬—高槻斷層」活動造成，但東京大學地震研究所教授佐藤比呂擔心，這次地震可能會引發某一個斷層活動，提醒民眾提高警覺。

《日本經濟新聞》同樣報導，專家擔心再有強震發生。報導引述日本東北大學災害科學國際研究所教授遠田晉次指，這次地震看來是地底下部分斷層活動，暫時未知是由哪裏的斷層引起，但他擔憂這次地震有可能刺激到周邊活斷層，引發之後的大地震。

遠田晉次表示，靠近這次地震震央的「上町斷層」，活動周期約為8000年，而最後一次發生地震至今已超過約9000年。他表示，若然整個「上町斷層」活動的話，可能會發生7.5級大地震，認為必須嚴加防範。

他又提到，日本政府預測「上町斷層」在未來30年發生地震的機率，約為2％到3％，這個數字在全日本的活斷層之中屬於高的級別，若有一天發生大地震，也不令人意外。

日本京都大學防災研究所副教授西村卓則認為，這次地震有可能是1995年1月阪神大地震的餘震。

(中時 )