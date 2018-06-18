今年梅雨季結束了？鄭明典：天氣型態已接近「出梅」

2018年06月18日 18:14 中時電子報 林郁庭

鄭明典表示，台北上空明顯轉東風的時間約是在6月23日。就天氣型態來說，台北高空轉東風，相當於是南亞反氣旋北抬過北緯30度，然後高壓脊線(紅線)移到台灣北方，預報圖符合這個特徵。（圖/翻攝自鄭明典 臉書）

許多民眾關心今年梅雨季結束了？對此，中央氣象局副局長鄭明典稍早在臉書上發表個人看法，就預報來說是23日，台北上空將明顯轉東風，目前已接近「出梅」了。

鄭明典表示，以前最常用的「出梅」標準是以台北（板橋）探空300mb轉東風，持續5天以上，然後往前推，最後一天雨日的後一天就是出梅的日子。皆著他發出2張圖，解說第一張是今天早上板橋的探空，300到200mb之間還是微弱西風，出梅天氣型態尚未建立。他說，若看預報圖，台北上空明顯轉東風的時間約是在6月23日。

鄭明典說，就天氣型態來說，台北高空轉東風，相當於是南亞反氣旋北抬過北緯30度，然後高壓脊線（紅線）移到台灣北方，預報圖符合這個特徵。因此，他認為「『出梅』的天氣型態尚未確立，但是應該很接近了！『出梅』之後，天氣預報重點就是夏季高溫，午後雷陣雨和颱風了」。

另外，吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，週二(19日)起至週(24)日滯留鋒北移至東海南部，西南氣流將逐日減弱，但中南部清晨西南氣流與陸風的「輻合作用」，及午後的「熱力作用」，還是能產生局部陣雨或雷雨。他預估，週二(19日)的水氣量仍很多，降雨量及影響範圍皆較大。週三(20日)至週日水氣量逐漸減少，影響範圍逐漸減小，但午後對流的強度仍強；各地氣溫回升、白天偏熱，大台北高溫又將在36度左右。

(中時電子報)