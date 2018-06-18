救蕉農! 旗山農會設「旗農香蕉店」商家研發香蕉烏魚子

張文超說，香蕉烏魚子高貴不貴，是不少遊客喜愛選購的送禮伴手禮。（林雅惠攝）

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香蕉烏魚子高貴不貴，是不少遊客喜愛選購的送禮伴手禮。（林雅惠攝）

香蕉價格崩盤讓蕉農欲哭無淚，全台不少單位都發起搶救蕉農大作戰，旗山農會正在籌畫打造一座以香蕉為意象的「旗農香蕉店」，將販售各式香蕉產品，另有店家研發香蕉鰻魚、香蕉烏魚子，盼盡一份力量幫蕉農找出銷售管道。

旗山農會總幹事石檻彰說，旗山老街上緊鄰農會旁將建造40坪的「旗農香蕉店」，店家設計將以香蕉葉為主要素材，進而搭配現場空間陳列商品，目前店面正整修中，預計今年底營運。

石檻彰說，「旗農香蕉店」從外至內包括裝潢、販售商品皆以香蕉為主，未來將與各大專院校食品加工系產學合作，研發出旗山農會品牌的金蕉酥餅、香蕉冰淇淋、香蕉甜心卷、香蕉巧克力麻糬等產品，並與大飯店共同研發香蕉食譜，幫蕉農尋找更多元銷售通路。

另旗山區發展關懷協會理事長張文超身為蕉農子弟，不忍蕉農辛勞種出的香蕉賤價沒人要，研發出香蕉鰻魚及香蕉烏魚子，希望受到消費者喜愛，進而向蕉農大量採購香蕉。

張文超說，半年前有客人向到他訂購150盒香蕉烏魚子伴手禮到杜拜送禮，也有觀光客走進他的玉珍傳承工房發現香蕉烏魚子及鰻魚非常奇特而選購，產品已行銷到日本、大陸、馬來西亞、新加坡及杜拜等各國。

張文超說，有趣的是，曾遇見客人問他香蕉鰻魚有沒有刺，還有客人回家後煎香蕉烏魚子配飯吃，其實直接吃口感香甜又Q，但當食材料理也獲不少好評，他認為，研發奇特的香蕉商品也是幫蕉農促銷的一種好方法。

(中時 )

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