女港星租車遊墾丁翻車 返港後拒付和解金

2014年獲中華才藝小姐季軍的港星賴彥妤，12日與章姓男友租車遊墾丁時，不慎發生翻車意外。（平安租車公司提供）

友善列印
中時
2014年獲中華才藝小姐季軍的港星賴彥妤，12日與章姓男友租車遊墾丁時，不慎發生翻車意外，車體損失嚴重。（平安租車公司提供）

2014年獲中華才藝小姐季軍的港星賴彥妤，12日與章姓男友租車遊墾丁時，不慎發生翻車意外，事後她雖與租車公司談妥4萬元和解金，但卻在返港後拒付款，陳姓業者怒而在香港社群抱怨，引發港人對賴一陣撻伐，但賴僅回應「一切交由律師處理」。

據了解，賴是向墾丁平安租車公司租HONDA fit轎車與男友出遊，12日不慎在社頂公園路發生翻車意外。陳姓業者指出，賴原本只租用一天，但當天晚上因車燈沒關導致沒電，還請他們到民宿接電救援，隨後表示又要續租，不料隔天就出意外了。

陳姓業者說，當下他接到消防隊通知「轎車翻車冒煙」時，趕緊到現場了解，幸人平安無大礙，而雙方也依租車合約談妥先付1萬5000元的乙式全險自付額、拖吊及第二日租車費用，而其後的營業損失及修車費用口頭約定為4萬，但賴說她沒現金，請等她返港後再匯款，他秉著對港人的好印象，答應要求。

不料，賴返港後，竟消失得無影無蹤，完全拒絕聯繫。陳姓業者怒訴，賴完全不接電話，直到透過訊息告知對方他們已知她的藝人身分時，她才有回應，但卻堅持拒付款，只冷冷地回「請律師聯絡你」，此舉讓他氣得到香港的網路社團爆料。

他強調，他相信這是「個案」，香港遊客不會像賴這樣的賴帳、沒水準，且在社團上也看到很多港人支持他，這點讓他相當欣慰，所以不會影響對香港遊客的評價，但之後在處理糾紛時會更加謹慎。

(中時 )

華山分屍案》高女遭分屍手臂找到… 嘉義縣龍舟賽突遇強風大雨 比賽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。