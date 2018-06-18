女港星租車遊墾丁翻車 返港後拒付和解金

2018年06月18日 18:59 中時 謝佳潾

2014年獲中華才藝小姐季軍的港星賴彥妤，12日與章姓男友租車遊墾丁時，不慎發生翻車意外，車體損失嚴重。（平安租車公司提供）

2014年獲中華才藝小姐季軍的港星賴彥妤，12日與章姓男友租車遊墾丁時，不慎發生翻車意外，事後她雖與租車公司談妥4萬元和解金，但卻在返港後拒付款，陳姓業者怒而在香港社群抱怨，引發港人對賴一陣撻伐，但賴僅回應「一切交由律師處理」。

據了解，賴是向墾丁平安租車公司租HONDA fit轎車與男友出遊，12日不慎在社頂公園路發生翻車意外。陳姓業者指出，賴原本只租用一天，但當天晚上因車燈沒關導致沒電，還請他們到民宿接電救援，隨後表示又要續租，不料隔天就出意外了。

陳姓業者說，當下他接到消防隊通知「轎車翻車冒煙」時，趕緊到現場了解，幸人平安無大礙，而雙方也依租車合約談妥先付1萬5000元的乙式全險自付額、拖吊及第二日租車費用，而其後的營業損失及修車費用口頭約定為4萬，但賴說她沒現金，請等她返港後再匯款，他秉著對港人的好印象，答應要求。

不料，賴返港後，竟消失得無影無蹤，完全拒絕聯繫。陳姓業者怒訴，賴完全不接電話，直到透過訊息告知對方他們已知她的藝人身分時，她才有回應，但卻堅持拒付款，只冷冷地回「請律師聯絡你」，此舉讓他氣得到香港的網路社團爆料。

他強調，他相信這是「個案」，香港遊客不會像賴這樣的賴帳、沒水準，且在社團上也看到很多港人支持他，這點讓他相當欣慰，所以不會影響對香港遊客的評價，但之後在處理糾紛時會更加謹慎。

(中時 )