麥當勞遇上限塑令！網友驚見冰炫風改「新包裝」

麥當勞遇上限塑令！網友驚見冰炫風改「新包裝」(翻攝自PTT/右圖中央社記者吳欣紜攝)

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中時電子報
冰炫風舊款杯子(本報系資料照)

日前台大麥當勞的「冰炫風攪拌匙1元事件」引起軒然大波！近日更有網友發現，冰炫風已改用全新包裝，沒有了原先的塑膠杯蓋，變成全紙材質的杯體，不經讓網友們好奇，「這是為了cost down還是限塑呢？」

有名網友在《批踢踢實業坊》PO出照片，發現冰炫風換了新包裝，改成一體成形的紙杯造型，省了蓋子多了設計感！利用紙杯上緣可折起的設計，替代原本塑膠材質杯蓋，讓網友們驚呼「厲害了，我的M」、「不錯的設計兼具環保，要吃就把紙片翻開吃，暫時不吃可以馬上蓋起來」、「視覺上好像裝得比較滿了呢」、「澳洲的包裝就是跟台灣新的一樣，我今天看到還嚇一跳！」不過也網友懷疑，覺得量變少了，是不是變相漲價？

對此，台灣麥當勞表示，冰炫風現已陸續改用此款包裝；可以省去杯蓋，達到垃圾減量。包含澳洲、中國、香港都是採用這種包裝，分量沒有減少，和原本的一模一樣。

同時台灣麥當勞也說明，配合政府明年起禁用塑膠吸管，會跟著政府政策方向辦理，積極研議免用塑膠吸管的配套方案，關於台大的塑膠攪拌匙事件，暫時維持原本做法，也持續和台大討論中。至於湯匙或其他塑膠類製品，「麥當勞持續致力減少塑膠製品用量，目前全台麥當勞餐廳的沙拉碗、聖代杯以及透明飲料杯，皆已改用完全生物可分解之PLA材質容器。」

(中時電子報)

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