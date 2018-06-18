世足》首戰被「冰」封　馬拉度納：很丟臉！

馬拉度納到俄羅斯看世足賽，時而為阿根廷隊的好球開心、時而為壞球生氣。(路透資料照)

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中時電子報
／綜合報導

足球勁旅阿根廷在今年世界盃第一場比賽，被初次踢進世足會內賽的「菜鳥」冰島逼和，在現場觀賽的退役名將馬拉度納（Diego Maradona）痛批：「臉上無光！」

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馬拉度納曾在1986世界盃率領阿根廷高舉冠軍金盃，高掛球鞋後也擔任過國家隊總教練，看完阿根廷在俄羅斯世足賽的第一場比賽，阿根廷雖然在第19分鐘率先進球，短短4分鐘後就被冰島追平比數，老馬說：「這是恥辱。全隊沒有準備好面對擁有多名身高190公分選手的冰島隊。」阿根廷這次世足賽陣容平均身高179公分，是32隊中最矮的球隊，冰島則是最高的隊伍，平均身高185公分。

馬拉度納更警告總教練桑保利（Jorge Sampaoli）：「球隊如果繼續踢成這樣，他乾脆不要回國了！」

儘管不滿意球隊表現，馬拉度納卻為沒有踢進12碼罰球的當家球星梅西（Lionel Messi）緩頰：「我只會責備大家缺乏效率，而不會批評球員哪裡做錯，特別是梅西，他真的用盡全力拚搏了。」

「我也曾五次在重要賽事沒踢進罰球，但我仍是傳奇球星馬拉度納。我不覺得是梅西失手、害球隊少拿2分積分。」馬拉度納這麼說。

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阿根廷下一戰對手是前一場比賽獲勝，目前在D組暫居第一的克羅埃西亞，比賽時間是22日凌晨2點。

(中時電子報)

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