送千斤香蕉 蕭淑麗：吃粽子配水果幫助消化也助農民

嘉義市議長蕭淑麗與嘉義市農會等團體採購1000公斤香蕉，18日分送給14個社福團體。（呂妍庭攝）

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嘉義市議長蕭淑麗與嘉義市農會等團體採購1000公斤香蕉，18日分送給14個社福團體。（呂妍庭攝）
嘉義市議長蕭淑麗與嘉義市農會等團體採購1000公斤香蕉，18日分送給14個社福團體。（呂妍庭翻攝）
嘉義市議長蕭淑麗與嘉義市農會等團體採購1000公斤香蕉，18日分送給14個社福團體。（呂妍庭翻攝）

今年香蕉價格低迷不振，曾任嘉義市農會總幹事的嘉市議長蕭淑麗，選在今端午節這天，偕同嘉義市農會、嘉義市商業會、嘉義市工業會等單位採購1000公斤香蕉，並分送給嘉義市殘障者服務協會、濟美仁愛之家、誠泰老人照顧養護中心及慈幼護理之家等14個慈善、公益單位，蕭淑麗強調盼藉此幫助農民，也呼籲民眾多多食用在地新鮮當季蔬果，「端午節吃粽子配水果，幫助消化也幫助農民」。

蕭淑麗表示，今年氣候平順、少雨，香蕉、木瓜、荔枝等夏季水果全面盛產，其中香蕉價格慘跌，成為各新聞媒體的焦點，也讓農民苦惱農產品血本無歸，因相信關懷能使得自己的世界變大，尤其她來自基層，知道社會基層生活的艱苦，又擔任市農會總幹事多年，清楚農民的辛苦，致贈1000公斤的香蕉，是想讓蕉農辛苦栽種的農產品不致血本無歸，也讓經濟弱勢的朋友感受到來自社會的關懷以及過節的氣氛。

(中時 )

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